Путин впервые посетит раненных в спецоперации солдат

25 мая 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетит раненных в одном из военных госпиталей Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин посетит раненных в ходе спецоперации российских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент в одном из военных госпиталей в Москве посетит наших военнослужащих, которые получили ранения в ходе спецоперации. Посетит, пообщается», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Он уточнил, что российский лидер постоянно интересуется и контролирует условия содержания раненых в ходе спецоперации. На этот раз график президента позволил ему лично встретиться с российскими военными. Ранее Песков сообщал, что Путин посетит один из госпиталей, где лечатся раненые участники спецоперации на Украине. Он говорил, что сообщит об этом, когда придет время, передает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Одна из главных ее задач — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны украинских военных восемь лет.

Президент России Владимир Путин посетит раненных в ходе спецоперации российских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент в одном из военных госпиталей в Москве посетит наших военнослужащих, которые получили ранения в ходе спецоперации. Посетит, пообщается», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Он уточнил, что российский лидер постоянно интересуется и контролирует условия содержания раненых в ходе спецоперации. На этот раз график президента позволил ему лично встретиться с российскими военными. Ранее Песков сообщал, что Путин посетит один из госпиталей, где лечатся раненые участники спецоперации на Украине. Он говорил, что сообщит об этом, когда придет время, передает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Одна из главных ее задач — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны украинских военных восемь лет.