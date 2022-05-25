В свердловском ресторане показали фиолетовый хлеб Louis Vuitton. Видео

25 мая 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

На хлебе мукой изображены знаки бренда Louis Vuitton Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В меню екатеринбургского ресторана BreadWay появился фиолетовый хлеб с логотипом Louis Vuitton. Пост с соответствующими кадрами опубликован в социальных сетях ресторана. «Собрали для вас целых 5 новых видов хлеба в обновленном меню», — говорится в сообщении представителей ресторана. На видео показано, как в ресторане разрезают хлеб с символикой Louis Vuitton с фиолетовой мякотью. Она подается на тарелке с другими булками. Блюда с этим хлебом также появились в меню на официальном сайте ресторана. Отдельно булка стоит 210 рублей.

В меню екатеринбургского ресторана BreadWay появился фиолетовый хлеб с логотипом Louis Vuitton. Пост с соответствующими кадрами опубликован в социальных сетях ресторана. «Собрали для вас целых 5 новых видов хлеба в обновленном меню», — говорится в сообщении представителей ресторана. На видео показано, как в ресторане разрезают хлеб с символикой Louis Vuitton с фиолетовой мякотью. Она подается на тарелке с другими булками. Блюда с этим хлебом также появились в меню на официальном сайте ресторана. Отдельно булка стоит 210 рублей.