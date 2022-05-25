В свердловском ресторане показали фиолетовый хлеб Louis Vuitton. Видео

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Louis Vuitton. Екатеринбург
На хлебе мукой изображены знаки бренда Louis Vuitton Фото:

В меню екатеринбургского ресторана BreadWay появился фиолетовый хлеб с логотипом Louis Vuitton. Пост с соответствующими кадрами опубликован в социальных сетях ресторана.

«Собрали для вас целых 5 новых видов хлеба в обновленном меню», — говорится в сообщении представителей ресторана. На видео показано, как в ресторане разрезают хлеб с символикой Louis Vuitton с фиолетовой мякотью. Она подается на тарелке с другими булками.

Блюда с этим хлебом также появились в меню на официальном сайте ресторана. Отдельно булка стоит 210 рублей.

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В меню екатеринбургского ресторана BreadWay появился фиолетовый хлеб с логотипом Louis Vuitton. Пост с соответствующими кадрами опубликован в социальных сетях ресторана. «Собрали для вас целых 5 новых видов хлеба в обновленном меню», — говорится в сообщении представителей ресторана. На видео показано, как в ресторане разрезают хлеб с символикой Louis Vuitton с фиолетовой мякотью. Она подается на тарелке с другими булками. Блюда с этим хлебом также появились в меню на официальном сайте ресторана. Отдельно булка стоит 210 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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