Кремль сообщил, кто решит судьбу пленных бойцов ВСУ и «Азова»*

25 мая 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Кремле сообщили, кто решит судьбы украинских пленных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Судьба пленных бойцов Вооруженных сил Украины и запрещенного в России националистического батальона «Азов» и других нацформирований решат в Минобороны РФ. Позицию Кремля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрывать не стал, отвечая на вопрос URA.RU. «Ничего не могу сказать [о позиции президента]. [Ситуация с пленными] это прерогатива Министерства обороны», — заявил Песков. В Мариуполе с территории завода «Азовсталь» в плен союзным войскам РФ и ДНР сдались около 2,5 тысячи военных и боевиков. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что началась разработка документов для проведения трибунала над военными преступниками. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

Судьба пленных бойцов Вооруженных сил Украины и запрещенного в России националистического батальона «Азов» и других нацформирований решат в Минобороны РФ. Позицию Кремля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрывать не стал, отвечая на вопрос URA.RU. «Ничего не могу сказать [о позиции президента]. [Ситуация с пленными] это прерогатива Министерства обороны», — заявил Песков. В Мариуполе с территории завода «Азовсталь» в плен союзным войскам РФ и ДНР сдались около 2,5 тысячи военных и боевиков. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что началась разработка документов для проведения трибунала над военными преступниками. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.