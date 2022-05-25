Кремль сообщил, кто решит судьбу пленных бойцов ВСУ и «Азова»*

Судьба пленных бойцов Вооруженных сил Украины и запрещенного в России националистического батальона «Азов» и других нацформирований решат в Минобороны РФ. Позицию Кремля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрывать не стал, отвечая на вопрос URA.RU.
«Ничего не могу сказать [о позиции президента]. [Ситуация с пленными] это прерогатива Министерства обороны», — заявил Песков.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.
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Судьба пленных бойцов Вооруженных сил Украины и запрещенного в России националистического батальона «Азов» и других нацформирований решат в Минобороны РФ. Позицию Кремля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрывать не стал, отвечая на вопрос URA.RU. «Ничего не могу сказать [о позиции президента]. [Ситуация с пленными] это прерогатива Министерства обороны», — заявил Песков. В Мариуполе с территории завода «Азовсталь» в плен союзным войскам РФ и ДНР сдались около 2,5 тысячи военных и боевиков. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что началась разработка документов для проведения трибунала над военными преступниками. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.