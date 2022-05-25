Guardian: командир «Азова»* заявил о хорошем обращении в плену

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, антитеррор, собр, наручники, задержание, кто, контр-террористическая операция
Все пленные обеспечены едой и водой, а раненым оказывают помощь Фото:

Члены националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) содержатся в удовлетворительных условиях. Им дают пищу и воду, оказывают медицинскую помощь, сообщает жена одного из командиров полка Елена Прокопенко в интервью с Guardian.

«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию», — говорит Екатерина Прокопенко.

Соответствие условий нормам содержания пленных подтверждает и Красный Крест. Большинство из боевиков находятся в тюрьме в селе Оленовка, небольшая группа тяжело раненных солдат — в больнице Новоазовска, там им оказывают медицинскую помощь.

Националисты, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе вышли с его территории на прошлой неделе. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что всех их будут судить международный военный трибунал. По его словам, несколько стран уже согласились принять участие в процессе, но какие это страны пока не разглашается.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

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Члены националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) содержатся в удовлетворительных условиях. Им дают пищу и воду, оказывают медицинскую помощь, сообщает жена одного из командиров полка Елена Прокопенко в интервью с Guardian. «Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию», — говорит Екатерина Прокопенко. Соответствие условий нормам содержания пленных подтверждает и Красный Крест. Большинство из боевиков находятся в тюрьме в селе Оленовка, небольшая группа тяжело раненных солдат — в больнице Новоазовска, там им оказывают медицинскую помощь. Националисты, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе вышли с его территории на прошлой неделе. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что всех их будут судить международный военный трибунал. По его словам, несколько стран уже согласились принять участие в процессе, но какие это страны пока не разглашается. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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