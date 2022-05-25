Guardian: командир «Азова»* заявил о хорошем обращении в плену

Все пленные обеспечены едой и водой, а раненым оказывают помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Члены националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) содержатся в удовлетворительных условиях. Им дают пищу и воду, оказывают медицинскую помощь, сообщает жена одного из командиров полка Елена Прокопенко в интервью с Guardian.

«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию», — говорит Екатерина Прокопенко.

Соответствие условий нормам содержания пленных подтверждает и Красный Крест. Большинство из боевиков находятся в тюрьме в селе Оленовка, небольшая группа тяжело раненных солдат — в больнице Новоазовска, там им оказывают медицинскую помощь.

Националисты, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе вышли с его территории на прошлой неделе. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что всех их будут судить международный военный трибунал. По его словам, несколько стран уже согласились принять участие в процессе, но какие это страны пока не разглашается.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.