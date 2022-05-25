Названа главная сложность в борьбе с наркоманами в Перми

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Бороться с наркотиками помешали ограничения из-за коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Расходы по госпрограмме профилактики употребления наркотиков в Пермском крае были в 2021 году выполнены только на 23%. Это связано с ограничениями, которые были вызваны коронавирусом. Об этом на заседании комитета по бюджету заксобрания 25 мая заявила первый вице-премьер Ольга Антипина, передает корреспондент URA.RU.

«Неисполнение финансовых показателей произошло потому, что ряд мероприятий в связи с COVID не были проведены. Были ограничения, невозможно было собираться. Поэтому часть мероприятий либо проходили в формате онлайн, а это фактически бесплатно, либо не проводились», — пояснила Ольга Антипина.

Низкий процент освоения денег по программе удивил депутата от ЛДПР Олега Постникова. Он отметил, что в Пермском крае — самое высокое количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков в Приволжском федеральном округе, 146,9 на 100 тысяч жителей. Ранее URA.RU сообщало, что партию наркотиков нашли на детской площадке во дворе жилого дома в Перми.

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Расходы по госпрограмме профилактики употребления наркотиков в Пермском крае были в 2021 году выполнены только на 23%. Это связано с ограничениями, которые были вызваны коронавирусом. Об этом на заседании комитета по бюджету заксобрания 25 мая заявила первый вице-премьер Ольга Антипина, передает корреспондент URA.RU. «Неисполнение финансовых показателей произошло потому, что ряд мероприятий в связи с COVID не были проведены. Были ограничения, невозможно было собираться. Поэтому часть мероприятий либо проходили в формате онлайн, а это фактически бесплатно, либо не проводились», — пояснила Ольга Антипина. Низкий процент освоения денег по программе удивил депутата от ЛДПР Олега Постникова. Он отметил, что в Пермском крае — самое высокое количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков в Приволжском федеральном округе, 146,9 на 100 тысяч жителей. Ранее URA.RU сообщало, что партию наркотиков нашли на детской площадке во дворе жилого дома в Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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