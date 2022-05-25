Советник Евросоюза признал провал санкций против России

25 мая 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ оказались неэффективны в долгосрочной перспективе, отметил советник Евросоюза Даниэль Грос Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции, особенно те, которые касаются отключения России от платежной системы SWIFT и эмбарго на энергоносители, оказались бессмысленными в долгосрочной перспективе. Об этом заявил советник Евросоюза Даниэль Грос. «Финансовые санкции, которые отделили Россию от западной платежной системы, оказались очень эффективными в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе от них мало пользы, поскольку РФ найдет способы управления финансовыми переводами. Они [энергетические санкции также] неэффективны: объявление эмбарго резко подняло цены на нефть, и у России будет еще больше прибыли», — отметил он в интервью немецкому журналу Spiegel. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля этого года. Главная цель — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. После этого Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся экономики страны и банковского сектора. От международной системы расчетов SWIFT отключили некоторые российские банки, попавшие под ограничения Запада. Кроме того, в шестом пакете санкций говорилось об эмбарго из России энергоресурсов — отказ от нефти и газа. Однако это внесло раскол в Евросоюз: некоторые государства, зависимые от российской нефти, отказались соблюдать эти условия.

Антироссийские санкции, особенно те, которые касаются отключения России от платежной системы SWIFT и эмбарго на энергоносители, оказались бессмысленными в долгосрочной перспективе. Об этом заявил советник Евросоюза Даниэль Грос. «Финансовые санкции, которые отделили Россию от западной платежной системы, оказались очень эффективными в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе от них мало пользы, поскольку РФ найдет способы управления финансовыми переводами. Они [энергетические санкции также] неэффективны: объявление эмбарго резко подняло цены на нефть, и у России будет еще больше прибыли», — отметил он в интервью немецкому журналу Spiegel. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля этого года. Главная цель — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. После этого Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся экономики страны и банковского сектора. От международной системы расчетов SWIFT отключили некоторые российские банки, попавшие под ограничения Запада. Кроме того, в шестом пакете санкций говорилось об эмбарго из России энергоресурсов — отказ от нефти и газа. Однако это внесло раскол в Евросоюз: некоторые государства, зависимые от российской нефти, отказались соблюдать эти условия.