В Евросоюзе произошел раскол из-за санкций против России

08 мая 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза не договорились о новом пакете санкций против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза не смогли единодушно договориться о новых санкциях против России. Венгрия продолжает блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, это полностью задерживает весь пакет ограничений. Такой информацией поделилось агентство Bloomberg. «Предложение ЕС направлено на запрет сырой нефти в течение полугода. Венгрия продолжает блокировать этот план», — пишет издание со ссылкой на источники. Помимо этого, ограничения блока включают в себя: отключение от международной платежной системы SWIFT еще трех российских банков, в том числе Сбербанка;

ограничение российских юр- и физлиц в покупке недвижимости в ЕС;

запрет на оказание консультационных услуг российским компаниям;

запрет на торговлю некоторыми химическими веществами с РФ;

наложение санкций на ряд российских бизнесменов, политиков и представителей культуры, спорта и религии;

ограничения могут коснуться и некоторых российских военнослужащих, находящихся на Украине. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. Они коснулись банковского, экономического и энергетического секторов. Некоторые страны уже отказались от российских энергоресурсов. Однако Венгрия заявляла, что не одобрит ограничений против РФ, которые касаются энергетики. В итоге ограничения, направленные против России, сыграли против Европы и США. Европейские банки теряют из-за этого миллиарды, в некоторых странах растет инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Страны Евросоюза не смогли единодушно договориться о новых санкциях против России. Венгрия продолжает блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, это полностью задерживает весь пакет ограничений. Такой информацией поделилось агентство Bloomberg. «Предложение ЕС направлено на запрет сырой нефти в течение полугода. Венгрия продолжает блокировать этот план», — пишет издание со ссылкой на источники. Помимо этого, ограничения блока включают в себя: Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. Они коснулись банковского, экономического и энергетического секторов. Некоторые страны уже отказались от российских энергоресурсов. Однако Венгрия заявляла, что не одобрит ограничений против РФ, которые касаются энергетики. В итоге ограничения, направленные против России, сыграли против Европы и США. Европейские банки теряют из-за этого миллиарды, в некоторых странах растет инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики.