В Евросоюзе произошел раскол из-за санкций против России

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Страны Евросоюза не договорились о новом пакете санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза не смогли единодушно договориться о новых санкциях против России. Венгрия продолжает блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, это полностью задерживает весь пакет ограничений. Такой информацией поделилось агентство Bloomberg.

«Предложение ЕС направлено на запрет сырой нефти в течение полугода. Венгрия продолжает блокировать этот план», — пишет издание со ссылкой на источники.

Помимо этого, ограничения блока включают в себя:

  • отключение от международной платежной системы SWIFT еще трех российских банков, в том числе Сбербанка;
  • ограничение российских юр- и физлиц в покупке недвижимости в ЕС;
  • запрет на оказание консультационных услуг российским компаниям;
  • запрет на торговлю некоторыми химическими веществами с РФ;
  • наложение санкций на ряд российских бизнесменов, политиков и представителей культуры, спорта и религии;
  • ограничения могут коснуться и некоторых российских военнослужащих, находящихся на Украине.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. Они коснулись банковского, экономического и энергетического секторов. Некоторые страны уже отказались от российских энергоресурсов. Однако Венгрия заявляла, что не одобрит ограничений против РФ, которые касаются энергетики. В итоге ограничения, направленные против России, сыграли против Европы и США. Европейские банки теряют из-за этого миллиарды, в некоторых странах растет инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики.

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Страны Евросоюза не смогли единодушно договориться о новых санкциях против России. Венгрия продолжает блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, это полностью задерживает весь пакет ограничений. Такой информацией поделилось агентство Bloomberg. «Предложение ЕС направлено на запрет сырой нефти в течение полугода. Венгрия продолжает блокировать этот план», — пишет издание со ссылкой на источники. Помимо этого, ограничения блока включают в себя: Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. Они коснулись банковского, экономического и энергетического секторов. Некоторые страны уже отказались от российских энергоресурсов. Однако Венгрия заявляла, что не одобрит ограничений против РФ, которые касаются энергетики. В итоге ограничения, направленные против России, сыграли против Европы и США. Европейские банки теряют из-за этого миллиарды, в некоторых странах растет инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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