Мэрия Перми победила евангелистов в суде

Суд взыскал с евангелистов почти 12 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Арбитражный суд встал на сторону мэрии Перми в споре чиновников и Епархиального управления Христиан веры Евангельской (пятидесятников). Церковь должна теперь выплатить в городской бюджет 11,88 млн рублей за использование земли под ДК Ленина, здание которого религиозная организации ранее выкупила у Мотовилихинских заводов.

«Мэрия Перми в лице департамента земельных отношений администрации смогла в арбитражном суде взыскать с Пермского Епархиального управления Христиан веры Евангельской (пятидесятников), более известной как „Новый Завет“, деньги за неосновательное обогащение. Долг, как считают в мэрии, возник из-за того, что евангелисты не оплачивали пользование земельным участком под ДК имени Ленина с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2021 года», — пишет портал Properm.

Как ранее рассказывало URA.RU, рассмотрение иска мэрии к епархиальному управлению началось в ноябре 2021 года. Уже много лет власти также пытаются вернуть в собственность и здание ДК Ленина, выкупленное евангелистами у Мотовилихинских заводов в 2005 году. Но религиозная организация выставила цену в 10—15 раз выше рыночной.