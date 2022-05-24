Челябинский генерал ФСБ получил новую должность

25 мая 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Иванов стал главным «динамовцем» Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов возглавил региональную организацию спортивного общества «Динамо». Такое решение приняли на отчетно-выборной конференции организации. «III пленум ЧРО общества „Динамо“ и IX внеочередная отчетно-выборная конференция ЧРО общества „Динамо“ состоялась 24 мая. Важным вопросом повестки дня стали выборы, был избран председателем ЧРО общества „Динамо“ генерал-лейтенант Иванов Дмитрий Валерьевич», — говорится в информационном сообщении на официальной странице общества в соцсетях. Областное отделение ДСО «Динамо» традиционно возглавляет действующий начальник управления УФСБ по Челябинской области. В руководство также входят руководители других силовых структур. До последнего времени председателем челябинского регионального отделения числился экс-руководитель управления ФСБ Сергей Сизов, который в феврале 2020 года принял этот пост у своего предшественника — генерал-майора Юрия Никитина. Между тем, уже прошло почти два года, как Сизов переведен на службу в Новосибирскую область, где также возглавил управление ФСБ.

Начальник УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов возглавил региональную организацию спортивного общества «Динамо». Такое решение приняли на отчетно-выборной конференции организации. «III пленум ЧРО общества „Динамо“ и IX внеочередная отчетно-выборная конференция ЧРО общества „Динамо“ состоялась 24 мая. Важным вопросом повестки дня стали выборы, был избран председателем ЧРО общества „Динамо“ генерал-лейтенант Иванов Дмитрий Валерьевич», — говорится в информационном сообщении на официальной странице общества в соцсетях. Областное отделение ДСО «Динамо» традиционно возглавляет действующий начальник управления УФСБ по Челябинской области. В руководство также входят руководители других силовых структур. До последнего времени председателем челябинского регионального отделения числился экс-руководитель управления ФСБ Сергей Сизов, который в феврале 2020 года принял этот пост у своего предшественника — генерал-майора Юрия Никитина. Между тем, уже прошло почти два года, как Сизов переведен на службу в Новосибирскую область, где также возглавил управление ФСБ.