Свердловские дети не смогут отдохнуть на юге России

26 мая 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Свердловчане смогут вернуть со стоимости путевки 50%, но не более 20 тыс. рублей Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Свердловчане жалуются, что путевки в детские лагеря на юг России на лето раскуплены. Речь идет о программе кешбэка от правительства РФ. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Программа „Кешбэк за путевки в детские лагеря“ пользуется огромной популярностью. Мне про нее рассказала знакомая, которая отправит дочку отдыхать на юг. Я тоже хотела купить путевку для сына, но столкнулась с проблемой — путевок нет. Их просто раскупили», — пожаловалась жительница Екатеринбурга. По словам другой собеседницы агентства, путевки закончились еще в апреле. «У меня двое детей. Хотела отправить их в лагерь на лето. Решила позаботиться об этом заранее. Пришла в середине апреля, чтобы купить путевку по госпрограмме. Уже тогда мне сказали, что путевок осталось очень мало», — отметила она. В центре детского отдыха «Компунет» URA.RU пояснили, что путевок по госпрограмме кешбэка уже нет. «Путевки на юг России по правительственной программе раскупили еще в апреле. Сейчас есть возможность приобрести путевку в лагеря отдыха для детей по Свердловской области», — отметили в компании. Ранее агентство писало, что партия «Единая Россия» предложила расширить действие туристического кешбэка на путевки в детские лагеря, а сами учреждения включить в число пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Со стоимости путевки можно будет вернуть 50%, но не более 20 тыс. рублей с каждой транзакции. Отправиться в лагерь дети смогут с 1 мая по 30 сентября 2022 года.

Свердловчане жалуются, что путевки в детские лагеря на юг России на лето раскуплены. Речь идет о программе кешбэка от правительства РФ. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Программа „Кешбэк за путевки в детские лагеря“ пользуется огромной популярностью. Мне про нее рассказала знакомая, которая отправит дочку отдыхать на юг. Я тоже хотела купить путевку для сына, но столкнулась с проблемой — путевок нет. Их просто раскупили», — пожаловалась жительница Екатеринбурга. По словам другой собеседницы агентства, путевки закончились еще в апреле. «У меня двое детей. Хотела отправить их в лагерь на лето. Решила позаботиться об этом заранее. Пришла в середине апреля, чтобы купить путевку по госпрограмме. Уже тогда мне сказали, что путевок осталось очень мало», — отметила она. В центре детского отдыха «Компунет» URA.RU пояснили, что путевок по госпрограмме кешбэка уже нет. «Путевки на юг России по правительственной программе раскупили еще в апреле. Сейчас есть возможность приобрести путевку в лагеря отдыха для детей по Свердловской области», — отметили в компании. Ранее агентство писало, что партия «Единая Россия» предложила расширить действие туристического кешбэка на путевки в детские лагеря, а сами учреждения включить в число пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Со стоимости путевки можно будет вернуть 50%, но не более 20 тыс. рублей с каждой транзакции. Отправиться в лагерь дети смогут с 1 мая по 30 сентября 2022 года.