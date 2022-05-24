24 мая 2022

Уходящий из мэрии Кургана чиновник нашел новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Мацкан, который отвечал за благоустройство Кургана, переходит на новую работу Фото:

Директор административно-технической инспекции (АТИ) администрации Кургана Илья Мацкан нашел новое место работы. В ближайшее время чиновник займет должность заместителя директора филиала компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городским властям. Информацию о кадровых изменения подтвердили в пресс-службе провайдера.

«Мацкан 25 мая работает последний день в должности директора АТИ. В конце этой недели выходит на новое место работы — в „Ростелеком“. Будет отвечать за работу компании в нашем регионе», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе компании URA.RU уточнили, что на должности замдиректора филиала Мацкан будет заниматься вопросами развития бизнеса в Кургане. Корреспонденту URA.RU чиновник подтвердил информацию о своем переходе на другое место работы. Добавил, что приступает к новым обязанностям с 27 мая.

Об уходе Мацкана из администрации города URA.RU сообщали инсайдеры, близкие к властям Кургана. Увольнение чиновника подтвердили в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что исполнять обязанности директора АТИ будет заместитель руководителя Оксана Бармина. Мацкан возглавлял административно-техническую инспекцию с ноября 2019 года.

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Директор административно-технической инспекции (АТИ) администрации Кургана Илья Мацкан нашел новое место работы. В ближайшее время чиновник займет должность заместителя директора филиала компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городским властям. Информацию о кадровых изменения подтвердили в пресс-службе провайдера. «Мацкан 25 мая работает последний день в должности директора АТИ. В конце этой недели выходит на новое место работы — в „Ростелеком“. Будет отвечать за работу компании в нашем регионе», — рассказал инсайдер. В пресс-службе компании URA.RU уточнили, что на должности замдиректора филиала Мацкан будет заниматься вопросами развития бизнеса в Кургане. Корреспонденту URA.RU чиновник подтвердил информацию о своем переходе на другое место работы. Добавил, что приступает к новым обязанностям с 27 мая. Об уходе Мацкана из администрации города URA.RU сообщали инсайдеры, близкие к властям Кургана. Увольнение чиновника подтвердили в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что исполнять обязанности директора АТИ будет заместитель руководителя Оксана Бармина. Мацкан возглавлял административно-техническую инспекцию с ноября 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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