Уходящий из мэрии Кургана чиновник нашел новую работу

Илья Мацкан, который отвечал за благоустройство Кургана, переходит на новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор административно-технической инспекции (АТИ) администрации Кургана Илья Мацкан нашел новое место работы. В ближайшее время чиновник займет должность заместителя директора филиала компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городским властям. Информацию о кадровых изменения подтвердили в пресс-службе провайдера.

«Мацкан 25 мая работает последний день в должности директора АТИ. В конце этой недели выходит на новое место работы — в „Ростелеком“. Будет отвечать за работу компании в нашем регионе», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе компании URA.RU уточнили, что на должности замдиректора филиала Мацкан будет заниматься вопросами развития бизнеса в Кургане. Корреспонденту URA.RU чиновник подтвердил информацию о своем переходе на другое место работы. Добавил, что приступает к новым обязанностям с 27 мая.

Об уходе Мацкана из администрации города URA.RU сообщали инсайдеры, близкие к властям Кургана. Увольнение чиновника подтвердили в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что исполнять обязанности директора АТИ будет заместитель руководителя Оксана Бармина. Мацкан возглавлял административно-техническую инспекцию с ноября 2019 года.