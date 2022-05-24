Пермские судьи требуют установить им запрещенный Windows

Суды не могут работать на отечественном ПО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермский краевой суд объявил закупку на поставку моноблоков, на которых должна быть предустановлена операционная система Microsoft Windows. Несмотря на то, что закупка иностранного ПО для государственных нужд запрещена правительством РФ еще в 2015 году, суд просит сделать для него исключение. Дело в том, что никакая иная операционная система не совместима с ГАС «Правосудие», которая объединяет все суды России.

«На моноблоках должна быть предустановлена операционная система, которая должна обеспечивать возможность запуска специального программного обеспечения ГАС „Правосудие“ и соответствовать требованиям документации на ГАС „Правосудие“. К таким операционным системам относятся только системы семейства Microsoft Windows 7-11», — говорится в техзадании, опубликованном на портале «Госзакупки».

Обоснование невозможности соблюдения запрета подписано заместителем председателя краевого суда Игорем Челомбицким. Всего суд планирует закупить 171 моноблок за 8 млн 555 тысяч рублей.