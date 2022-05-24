Дети из ЯНАО отправятся на первую смену в южные лагеря

Ямальские дети полетят на самолете до Москвы, а после на поезде доберутся до Крыма Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотня ямальских детей полетят на первую смену в детские лагеря Крыма. Как сообщили URA.RU в правительстве ЯНАО, ребята полетят до Москвы, а после на поезде доберутся до Симферополя.

«28 мая на первую смену до Сочи 100 детей летят прямыми рейсами. В лагеря Крыма проработаны альтернативные способы проезда: 2 июня из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма 431 ребенок летит прямыми рейсами авиакомпании „Ямал“ по субсидированным тарифам до Москвы. А далее уже на поезде до Симферополя», — сообщили агентству в правительстве ЯНАО.

На отдых детей будут сопровождать ответственные лица. В пути дети получат горячее питание, медицинскую помощь, также им сделают бесплатные ПЦР-тесты. От аэропортов до железнодорожных вокзалов и детских лагерей будут подготовлены трансферы.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала совместно с РЖД продумали комбинированный маршрут для детей, которые поедут в детские лагеря на юг. Правительство выкупает вагоны в поездах, в которых поедут только дети с сопровождающими.