Дети из ЯНАО отправятся на первую смену в южные лагеря

Сотня ямальских детей полетят на первую смену в детские лагеря Крыма. Как сообщили URA.RU в правительстве ЯНАО, ребята полетят до Москвы, а после на поезде доберутся до Симферополя.
«28 мая на первую смену до Сочи 100 детей летят прямыми рейсами. В лагеря Крыма проработаны альтернативные способы проезда: 2 июня из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма 431 ребенок летит прямыми рейсами авиакомпании „Ямал“ по субсидированным тарифам до Москвы. А далее уже на поезде до Симферополя», — сообщили агентству в правительстве ЯНАО.
На отдых детей будут сопровождать ответственные лица. В пути дети получат горячее питание, медицинскую помощь, также им сделают бесплатные ПЦР-тесты. От аэропортов до железнодорожных вокзалов и детских лагерей будут подготовлены трансферы.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала совместно с РЖД продумали комбинированный маршрут для детей, которые поедут в детские лагеря на юг. Правительство выкупает вагоны в поездах, в которых поедут только дети с сопровождающими.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий
Сотня ямальских детей полетят на первую смену в детские лагеря Крыма. Как сообщили URA.RU в правительстве ЯНАО, ребята полетят до Москвы, а после на поезде доберутся до Симферополя. «28 мая на первую смену до Сочи 100 детей летят прямыми рейсами. В лагеря Крыма проработаны альтернативные способы проезда: 2 июня из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма 431 ребенок летит прямыми рейсами авиакомпании „Ямал“ по субсидированным тарифам до Москвы. А далее уже на поезде до Симферополя», — сообщили агентству в правительстве ЯНАО. На отдых детей будут сопровождать ответственные лица. В пути дети получат горячее питание, медицинскую помощь, также им сделают бесплатные ПЦР-тесты. От аэропортов до железнодорожных вокзалов и детских лагерей будут подготовлены трансферы. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала совместно с РЖД продумали комбинированный маршрут для детей, которые поедут в детские лагеря на юг. Правительство выкупает вагоны в поездах, в которых поедут только дети с сопровождающими.