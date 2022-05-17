Детей из ЯНАО повезут на южные курорты по-новому

18 мая 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Для детей власти региона выкупают целые вагоны в пассажирских поездах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ЯНАО совместно с РЖД продумали маршруты для доставки ямальских детей в лагеря в Краснодарском крае и Крыму. По словам главы региона Дмитрия Артюхова, несмотря на ситуацию с авиаперелетами и закрытыми южными аэропортами, всех дети отвезут к местам отдыха. «У нас должно было уехать порядка восьми тысяч детей в Краснодарский край и Крым. Много где удалось сделать логистику комбинированной с РЖД. Сейчас у нас появляются специальные новые поезда. Мы выкупаем целые вагоны для детей, чтобы все было организовано», — рассказал глава Ямала журналисту «Ямал 1». Также власти организуют инфраструктуру в городах Ямала, если родители не захотят отправлять детей на юг. «В этом году пришкольная активность должна быть большой — будут созданы добровольческие движения. Кстати, у нас год экологии, поэтому сам бог велел. Мы на эти цели многое запланировали. Тем, кто останется здесь, будет чем заняться. Большинство детей все же доберутся до лагерей, несмотря на комбинированный маршрут», — добавил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» в числе прочих перевозчиков отменила южные рейсы в Краснодар, Анапу, Симферополь по решению Росавиации. Однако в Минеральные воды компания открыла дополнительную продажу мест, поскольку это направление пользуется популярностью у ямальцев. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. По информации Минобороны РФ, Украина планировала начало полномасштабных боевых действий на Донбассе. Позже страны ЕС и США ввели против России санкции.

Власти ЯНАО совместно с РЖД продумали маршруты для доставки ямальских детей в лагеря в Краснодарском крае и Крыму. По словам главы региона Дмитрия Артюхова, несмотря на ситуацию с авиаперелетами и закрытыми южными аэропортами, всех дети отвезут к местам отдыха. «У нас должно было уехать порядка восьми тысяч детей в Краснодарский край и Крым. Много где удалось сделать логистику комбинированной с РЖД. Сейчас у нас появляются специальные новые поезда. Мы выкупаем целые вагоны для детей, чтобы все было организовано», — рассказал глава Ямала журналисту «Ямал 1». Также власти организуют инфраструктуру в городах Ямала, если родители не захотят отправлять детей на юг. «В этом году пришкольная активность должна быть большой — будут созданы добровольческие движения. Кстати, у нас год экологии, поэтому сам бог велел. Мы на эти цели многое запланировали. Тем, кто останется здесь, будет чем заняться. Большинство детей все же доберутся до лагерей, несмотря на комбинированный маршрут», — добавил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» в числе прочих перевозчиков отменила южные рейсы в Краснодар, Анапу, Симферополь по решению Росавиации. Однако в Минеральные воды компания открыла дополнительную продажу мест, поскольку это направление пользуется популярностью у ямальцев. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. По информации Минобороны РФ, Украина планировала начало полномасштабных боевых действий на Донбассе. Позже страны ЕС и США ввели против России санкции.