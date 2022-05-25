Вооруженные силы Украины атаковали белгородское село

В результате обстрела были повреждены жилые дома
Вооруженные силы Украины обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела молодой мужчина получил осколочное ранение.
«Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены 5 домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе», — написал Вячеслав Гладков в своем telelgram-канале.
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