Вооруженные силы Украины атаковали белгородское село

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В результате обстрела были повреждены жилые дома Фото:

Вооруженные силы Украины обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела молодой мужчина получил осколочное ранение.

«Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены 5 домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе», — написал Вячеслав Гладков в своем telelgram-канале.

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела молодой мужчина получил осколочное ранение. «Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены 5 домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе», — написал Вячеслав Гладков в своем telelgram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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