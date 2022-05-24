Четыре района ЯНАО отметили как самые пожароопасные

На территории ЯНАО подготовились к пожароопасному сезону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самыми пожароопасными районами ЯНАО названы Шурышкарский, Приуральский, Надымский и Пуровский. Как сообщается на сайте заксобрания региона, за этими районами установлено пристальное внимание.

«По данным авиалесоохраны, повышенная пожарная опасность ожидается в июне в западной части округа (Шурышкарский, Приуральский районы и западная часть Надымского район), в августе в центральной части округа (Пуровский и Надымский район)», — говорится в сообщении. К тушению пожаров готовы приступить 598 человек и 127 единиц техники.

Законодатели отметили, что с начала пожарного сезона 2022 года в округе зарегистрировали пять природных пожаров на общей площади 20,7 га. Под постоянным наблюдением системы видеомониторинга «Лесохранитель» находится 38 поселений.

Ранее URA.RU сообщало, что 18 мая в ЯНАО зафиксировали первые лесные пожары. Общая площадь трех возгораний составила 11,3 га.