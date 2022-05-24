24 мая 2022

Четыре района ЯНАО отметили как самые пожароопасные

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, тушение пожара, пожарные, последствия пожара, мчс россии, проливка
На территории ЯНАО подготовились к пожароопасному сезону Фото:

Самыми пожароопасными районами ЯНАО названы Шурышкарский, Приуральский, Надымский и Пуровский. Как сообщается на сайте заксобрания региона, за этими районами установлено пристальное внимание.

«По данным авиалесоохраны, повышенная пожарная опасность ожидается в июне в западной части округа (Шурышкарский, Приуральский районы и западная часть Надымского район), в августе в центральной части округа (Пуровский и Надымский район)», — говорится в сообщении. К тушению пожаров готовы приступить 598 человек и 127 единиц техники.

Законодатели отметили, что с начала пожарного сезона 2022 года в округе зарегистрировали пять природных пожаров на общей площади 20,7 га. Под постоянным наблюдением системы видеомониторинга «Лесохранитель» находится 38 поселений.

Ранее URA.RU сообщало, что 18 мая в ЯНАО зафиксировали первые лесные пожары. Общая площадь трех возгораний составила 11,3 га.

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Самыми пожароопасными районами ЯНАО названы Шурышкарский, Приуральский, Надымский и Пуровский. Как сообщается на сайте заксобрания региона, за этими районами установлено пристальное внимание. «По данным авиалесоохраны, повышенная пожарная опасность ожидается в июне в западной части округа (Шурышкарский, Приуральский районы и западная часть Надымского район), в августе в центральной части округа (Пуровский и Надымский район)», — говорится в сообщении. К тушению пожаров готовы приступить 598 человек и 127 единиц техники. Законодатели отметили, что с начала пожарного сезона 2022 года в округе зарегистрировали пять природных пожаров на общей площади 20,7 га. Под постоянным наблюдением системы видеомониторинга «Лесохранитель» находится 38 поселений. Ранее URA.RU сообщало, что 18 мая в ЯНАО зафиксировали первые лесные пожары. Общая площадь трех возгораний составила 11,3 га.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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