В ЯНАО зафиксировали первые лесные пожары

18 мая 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

В регионе действует малая степень пожарной опасности в лесах Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала пожароопасного сезона на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксировали три лесных пожара. Об этом сообщает окружной департамент природных ресурсов и экологии. «С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано три природных пожара, на общей площади 11,3 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Все три пожара были расположены на землях лесного фонда. На территории обоих окружных заповедников пожаров не было. В департаменте уточнили, что за тот же период 2021 года в округе было зарегистрировано два пожара площадью 8,2 га. Сейчас в регионе действует малая степень пожарной опасности в лесах. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО объявили о начале пожароопасного сезона. Он продлится с 10 мая по 1 октября.

С начала пожароопасного сезона на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксировали три лесных пожара. Об этом сообщает окружной департамент природных ресурсов и экологии. «С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано три природных пожара, на общей площади 11,3 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Все три пожара были расположены на землях лесного фонда. На территории обоих окружных заповедников пожаров не было. В департаменте уточнили, что за тот же период 2021 года в округе было зарегистрировано два пожара площадью 8,2 га. Сейчас в регионе действует малая степень пожарной опасности в лесах. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО объявили о начале пожароопасного сезона. Он продлится с 10 мая по 1 октября.