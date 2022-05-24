Фонд медстрахования ЯНАО повысил доходы, но остался дефицитным

Дефицит Фонда составил 0,36 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фонд обязательного медицинского страхования ЯНАО (ТФОМС) в 2021 году повысил доходы на один миллиард рублей, получив 27,2 миллиарда, но при этом его расходы составили 27,6 миллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«Доходы Территориального Фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО (ТФОМС) в 2021 году составили более 27,2 млрд рублей, что выше прогнозируемых годовых объемов на 1 млрд рублей, или 4%. В свою очередь расходы ТФОМС в отчетном году составили 27,6 млрд рублей, что на 1,2% превысило уровень запланированных расходов. Общий объем дефицита Фонда — 0,36 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Часть доходов ТФОМС составили межбюджетные трансферты из федерального ФОМС, из окружного бюджета и из территориальных фондов медстрахования за помощь, оказанную медорганизациями округа жителям других российских субъектов. Затраты на здравоохранение составили 27,3 млрд рублей.

«В числе статей расходов значатся: дополнительное финансовое обеспечение медпомощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19, диспансеризация перенесших новую коронавирусную инфекцию, оплата труда медработников и их дополнительное профессиональное образование, выплаты стимулирующего характера за впервые выявленные онкологические заболевания, приобретение и ремонт медоборудования», — добавили в ведомстве.