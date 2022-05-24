24 мая 2022

Фонд медстрахования ЯНАО повысил доходы, но остался дефицитным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Дефицит Фонда составил 0,36 млрд рублей Фото:

Фонд обязательного медицинского страхования ЯНАО (ТФОМС) в 2021 году повысил доходы на один миллиард рублей, получив 27,2 миллиарда, но при этом его расходы составили 27,6 миллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«Доходы Территориального Фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО (ТФОМС) в 2021 году составили более 27,2 млрд рублей, что выше прогнозируемых годовых объемов на 1 млрд рублей, или 4%. В свою очередь расходы ТФОМС в отчетном году составили 27,6 млрд рублей, что на 1,2% превысило уровень запланированных расходов. Общий объем дефицита Фонда — 0,36 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Часть доходов ТФОМС составили межбюджетные трансферты из федерального ФОМС, из окружного бюджета и из территориальных фондов медстрахования за помощь, оказанную медорганизациями округа жителям других российских субъектов. Затраты на здравоохранение составили 27,3 млрд рублей.

«В числе статей расходов значатся: дополнительное финансовое обеспечение медпомощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19, диспансеризация перенесших новую коронавирусную инфекцию, оплата труда медработников и их дополнительное профессиональное образование, выплаты стимулирующего характера за впервые выявленные онкологические заболевания, приобретение и ремонт медоборудования», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Фонд обязательного медицинского страхования ЯНАО (ТФОМС) в 2021 году повысил доходы на один миллиард рублей, получив 27,2 миллиарда, но при этом его расходы составили 27,6 миллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Доходы Территориального Фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО (ТФОМС) в 2021 году составили более 27,2 млрд рублей, что выше прогнозируемых годовых объемов на 1 млрд рублей, или 4%. В свою очередь расходы ТФОМС в отчетном году составили 27,6 млрд рублей, что на 1,2% превысило уровень запланированных расходов. Общий объем дефицита Фонда — 0,36 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства. Часть доходов ТФОМС составили межбюджетные трансферты из федерального ФОМС, из окружного бюджета и из территориальных фондов медстрахования за помощь, оказанную медорганизациями округа жителям других российских субъектов. Затраты на здравоохранение составили 27,3 млрд рублей. «В числе статей расходов значатся: дополнительное финансовое обеспечение медпомощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19, диспансеризация перенесших новую коронавирусную инфекцию, оплата труда медработников и их дополнительное профессиональное образование, выплаты стимулирующего характера за впервые выявленные онкологические заболевания, приобретение и ремонт медоборудования», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...