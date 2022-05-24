24 мая 2022

В день концерта Валерии в Тобольске перекроют дороги. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, знак стоп, стоп, проезд закрыт, запрещающий знак, кирпич, запрещающий знак стоп
Перекрытие дорог продлится с 16:00 до 23:00 Фото:

В Тобольске 28 мая перекроют дороги. Повод — День химика и концерт певицы Валерии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню химика, 28 мая в организацию дорожного движения на улицах Тобольска вносятся изменения. На ряде улиц будет перекрыто движение для транспорта», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города.

С 16:00 до 18:00 часов нельзя будет проехать по следующим участкам:

  • ул. Семена Ремезова — от кольца ПАТП до пер. Свердловский;
  • пер. Свердловский — от С. Ремезова до Никольского взвоза;
  • ул. Октябрьская — от Никольского взвоза до ул. Радищева;
  • ул. Никольский взвоз — на пересечении с ул. Розы Люксембург.

В обратном направлении движение организуют по Кондинской и улице 5-я Северная. Общественный транспорт будет ходить по Октябрьской, а личный, для проезда между верхним и нижним посадами, через «Тырковский взвоз».

В период с 18:00 до 23:00 часов перекроют следующие улицы:

  • Семена Ремезова — от ул. Ленская до пер. Свердловский;
  • пер. Свердловский — от С. Ремезова до Никольского взвоза;
  • ул. Октябрьская — от Никольского взвоза до Ленской;
  • ул. Никольский взвоз — на пересечении с Розы Люксембург.

Праздничный салют 28 мая намечен на 22:30, концерт певицы Валерии — на 21:30. После завершения мероприятий жители смогут сесть в автобусы на улице Октябрьской, в районе гостиницы «Сибирь».

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В Тобольске 28 мая перекроют дороги. Повод — День химика и концерт певицы Валерии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню химика, 28 мая в организацию дорожного движения на улицах Тобольска вносятся изменения. На ряде улиц будет перекрыто движение для транспорта», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города. С 16:00 до 18:00 часов нельзя будет проехать по следующим участкам: В обратном направлении движение организуют по Кондинской и улице 5-я Северная. Общественный транспорт будет ходить по Октябрьской, а личный, для проезда между верхним и нижним посадами, через «Тырковский взвоз». В период с 18:00 до 23:00 часов перекроют следующие улицы: Праздничный салют 28 мая намечен на 22:30, концерт певицы Валерии — на 21:30. После завершения мероприятий жители смогут сесть в автобусы на улице Октябрьской, в районе гостиницы «Сибирь».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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