Перекрытие дорог продлится с 16:00 до 23:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске 28 мая перекроют дороги. Повод — День химика и концерт певицы Валерии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню химика, 28 мая в организацию дорожного движения на улицах Тобольска вносятся изменения. На ряде улиц будет перекрыто движение для транспорта», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города.

С 16:00 до 18:00 часов нельзя будет проехать по следующим участкам:

ул. Семена Ремезова — от кольца ПАТП до пер. Свердловский;

пер. Свердловский — от С. Ремезова до Никольского взвоза;

ул. Октябрьская — от Никольского взвоза до ул. Радищева;

ул. Никольский взвоз — на пересечении с ул. Розы Люксембург.

В обратном направлении движение организуют по Кондинской и улице 5-я Северная. Общественный транспорт будет ходить по Октябрьской, а личный, для проезда между верхним и нижним посадами, через «Тырковский взвоз».

В период с 18:00 до 23:00 часов перекроют следующие улицы:

Семена Ремезова — от ул. Ленская до пер. Свердловский;

пер. Свердловский — от С. Ремезова до Никольского взвоза;

ул. Октябрьская — от Никольского взвоза до Ленской;

ул. Никольский взвоз — на пересечении с Розы Люксембург.

Праздничный салют 28 мая намечен на 22:30, концерт певицы Валерии — на 21:30. После завершения мероприятий жители смогут сесть в автобусы на улице Октябрьской, в районе гостиницы «Сибирь».