Путин упростил выдачу паспорта РФ жителям Херсона и Запорожья

25 мая 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Жители Херсона и Запорожья смогут получать паспорта РФ в упрощенном порядке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям Запорожской и Херсонской областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В пункте 1 слова „на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной республики“ заменить словами „На территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины и Херсонской области Украины“», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Эти территории уже начали переход в рублевую зону. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов считает, что Запорожье и Херсон могут войти в состав России после того, как станут независимыми и выйдут из состава Украины.

Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям Запорожской и Херсонской областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В пункте 1 слова „на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной республики“ заменить словами „На территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины и Херсонской области Украины“», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Эти территории уже начали переход в рублевую зону. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов считает, что Запорожье и Херсон могут войти в состав России после того, как станут независимыми и выйдут из состава Украины.