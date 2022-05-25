Двенадцатилетний пермяк получил грант на фонтан для кошек

Как заявил изобретатель, его аппарат позволяет пить кошкам проточную воду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На форуме «Дни Пермского бизнеса» 12-летний мальчик получил грант в 100 тысяч рублей на «фонтан для кошек». Изобретение предназначено для того, чтобы животные могли пить проточную воду, так как вода из миски им вредна.

«На изобретение „Питьевой фонтанчик для кошек“ 12-летний парень получил грант в 100 тысяч рублей. Как рассказал пермяк, в аппарате установлен фильтр, там циркулирует вода, и кошка пьет ее. Для животного это полезнее, чем пить из миски», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин оценил устройство. Чиновник спросил изобретателя, можно ли сделать фонтан из пластика, на что получил отрицательный ответ. Соснин сделал шутливое замечание, что ради кошек придется строить стекольный завод в регионе.