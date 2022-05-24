Депутат Лисовский требует ужесточить закон о персональных данных

25 мая 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил ужесточить наказание за распространение персональных данных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский предложил ужесточить наказание за незаконное распространение персональных данных. Предложение депутат озвучил на пленарном заседании Госдумы. «Я не слышал ни одного громкого дела о наказании за распространение персональных данных. <…> К сожалению, ни государственные чиновники, ни предприниматели не понимают важность персональных данных наших граждан. А ведь защищенность каждого гражданина — это защищенность всей нашей страны. Закон надо принимать, его надо усиливать, ответственность за незаконное распространение персональных данных должна быть очень жесткая. Пока мы этого не видим, прежде всего, в понимании наших госслужащих», — сказал Сергей Лисовский на пленарном заседании Госдумы, комментируя законопроект «О персональных данных». Лисовский подчеркнул, что сам сталкивался с ситуацией, когда у него требовали персональные данные. «Чтобы выдать мне пропуск на передачу на государственном канале, потребовали подписать документ, что я согласен на использование персональных данных, при этом отсканировали мой паспорт, все страницы. На мой вопрос, зачем это сделано, было сказано «такой у нас регламент», — привел пример депутат. Законопроект об усилении защиты персональных данных Госдума приняла в первом чтении. Он обязывает операторов баз данных уведомлять госорганы о любых утечках и киберинцидентах. Ранее URA.RU писало, что в сети появились базы с персональной информацией клиентов сервиса «Яндекс.Еда» и интернет-магазина Wildberries. В компаниях принесли извинения за утечку данных своих клиентов.

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский предложил ужесточить наказание за незаконное распространение персональных данных. Предложение депутат озвучил на пленарном заседании Госдумы. «Я не слышал ни одного громкого дела о наказании за распространение персональных данных. <…> К сожалению, ни государственные чиновники, ни предприниматели не понимают важность персональных данных наших граждан. А ведь защищенность каждого гражданина — это защищенность всей нашей страны. Закон надо принимать, его надо усиливать, ответственность за незаконное распространение персональных данных должна быть очень жесткая. Пока мы этого не видим, прежде всего, в понимании наших госслужащих», — сказал Сергей Лисовский на пленарном заседании Госдумы, комментируя законопроект «О персональных данных». Лисовский подчеркнул, что сам сталкивался с ситуацией, когда у него требовали персональные данные. «Чтобы выдать мне пропуск на передачу на государственном канале, потребовали подписать документ, что я согласен на использование персональных данных, при этом отсканировали мой паспорт, все страницы. На мой вопрос, зачем это сделано, было сказано «такой у нас регламент», — привел пример депутат. Законопроект об усилении защиты персональных данных Госдума приняла в первом чтении. Он обязывает операторов баз данных уведомлять госорганы о любых утечках и киберинцидентах. Ранее URA.RU писало, что в сети появились базы с персональной информацией клиентов сервиса «Яндекс.Еда» и интернет-магазина Wildberries. В компаниях принесли извинения за утечку данных своих клиентов.