В Тюмени скончался больной СМА. Он год не мог получить права на лечение

25 мая 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Мужчина умер. не дождавшись лечения Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени скончался умер больной спинальной мышечной атрофией (СМА) Дмитрий Потапов. Мужчина около года боролся за право получить необходимый ему препарат «Рисдиплам», но из-за медицинских проволочек не дожил до излечения. Погибшему было 35 лет. «Всю осень [2021 года] мы пытались получить назначение лекарственного препарата в Тюмени. Дима прошел все обследования, но врачебную комиссию ему так и не провели. Его просто пускали по кругу между медицинскими организациями. Зная о том, что он был очень тяжелый», — рассказала изданию 72.ru юрист Потатова Ольга Слободчикова. По словам юриста, им пришлось летать в Москву, чтобы добиваться лечения в Минздраве РФ, а также обращатья в суд. В итоге, решение о лечении было получено только 13 мая. «Кстати, депздрав и на этом предъявил возражения. Сказали, что лечить поздно. Они тянули почти год. В итоге мы победили, а пациент не победил», — добавила Слободчикова. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Тюмени скончался умер больной спинальной мышечной атрофией (СМА) Дмитрий Потапов. Мужчина около года боролся за право получить необходимый ему препарат «Рисдиплам», но из-за медицинских проволочек не дожил до излечения. Погибшему было 35 лет. «Всю осень [2021 года] мы пытались получить назначение лекарственного препарата в Тюмени. Дима прошел все обследования, но врачебную комиссию ему так и не провели. Его просто пускали по кругу между медицинскими организациями. Зная о том, что он был очень тяжелый», — рассказала изданию 72.ru юрист Потатова Ольга Слободчикова. По словам юриста, им пришлось летать в Москву, чтобы добиваться лечения в Минздраве РФ, а также обращатья в суд. В итоге, решение о лечении было получено только 13 мая. «Кстати, депздрав и на этом предъявил возражения. Сказали, что лечить поздно. Они тянули почти год. В итоге мы победили, а пациент не победил», — добавила Слободчикова. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.