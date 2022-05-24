Тюменка нашла брата спустя 44 года после того, как их разлучили

25 мая 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Тюменка нашла брата в эфире передачи «ДНК» на телеканале НТВ Фото: Олег Черных © URA.RU Жительница Тобольска Ольга Куркова нашла своего младшего брата спустя 44 года после того, как их разлучили в детстве. Им оказался житель села Слобода-Бешкиль Исетского района Тюменской области Виктор Смирнов. Родство между ними было установлено в эфире программы «ДНК» на телеканале НТВ. «Искала брата во всех социальных сетях, оставляла данные матери. Поиски шли безрезультатно. Но я была уверена, что Виктора можно найти», — рассказала Куркова в программе. По результатам теста ДНК, вероятность родства между 46-летним Смирновым и 48-летней Курковой составила 99%. В эфире программы выяснилось, что в детстве их мать лишили родительских прав. После этого органы опеки определили Смирнова в детский дом. Его сестра Куркова в этом время находилась в гостях у родственников в Ханты-Мансийском округе. «Пытался искать родителей по старым данным, однако попытки не приводили к результатам. Моя семья знает, что я сирота», — заявил Смирнов в эфире программы «ДНК» на НТВ. Во время программы был найден еще один родственник Смирнова и Курковой. Им оказался Максим Вторушин, который также много лет искал своих родных. Согласно тесту ДНК, вероятность родства между ними составила 99%.

Жительница Тобольска Ольга Куркова нашла своего младшего брата спустя 44 года после того, как их разлучили в детстве. Им оказался житель села Слобода-Бешкиль Исетского района Тюменской области Виктор Смирнов. Родство между ними было установлено в эфире программы «ДНК» на телеканале НТВ. «Искала брата во всех социальных сетях, оставляла данные матери. Поиски шли безрезультатно. Но я была уверена, что Виктора можно найти», — рассказала Куркова в программе. По результатам теста ДНК, вероятность родства между 46-летним Смирновым и 48-летней Курковой составила 99%. В эфире программы выяснилось, что в детстве их мать лишили родительских прав. После этого органы опеки определили Смирнова в детский дом. Его сестра Куркова в этом время находилась в гостях у родственников в Ханты-Мансийском округе. «Пытался искать родителей по старым данным, однако попытки не приводили к результатам. Моя семья знает, что я сирота», — заявил Смирнов в эфире программы «ДНК» на НТВ. Во время программы был найден еще один родственник Смирнова и Курковой. Им оказался Максим Вторушин, который также много лет искал своих родных. Согласно тесту ДНК, вероятность родства между ними составила 99%.