Администрация сообщила, что это не мусор, а бетонные блоки, установленные для поддержания берега Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Реку, прилегающую к территории лыжной трассы «Тропа здоровье» в Губкинском (ЯНАО), закидали строительным мусором. Об этом сообщили местные жители, которые опубликовали фото в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые руководители всех уровней. Это „Тропа здоровья“. Берег реки. Вопрос: в этом месте стройка намечается? Если нет, то кто позволил выгрузить строительный мусор в реку? Что это такое?» — написал Павел Гудков в группе «Губкинский — город мечты».

На публикацию отреагировала мэрия, объяснив, что это не мусор, а бетонные блоки, установленные для поддержания берега. «Бетонные блоки были опущены в реку намеренно, для укрепления берега, в целях устранения промоины, которая образовалась вследствие подтопления тропы здоровья талыми водами», — написала администрация в комментариях.

Однако горожане, которых также возмутило увиденное, скептически отнеслись к такому заявлению. «Так там не бетонные блоки, а строительный мусор! Весь хлам со стройки или еще откуда закопали, и называется укрепить», — возмутился Роман Галикеев. «Интересно, а информационная табличка предупреждающего характера имеется? Народ у нас горячий, купаться надумает. До несчастного случая недалеко. Почему о безопасности жителей не подумали?» — недоумевает Инна Беловолова.

Ранее территорию лыжной трассы размыло водой. Тогда горожане сообщили, что из-за таяния снега рядом со спортивным объектом образовался целый карьер.

Мусор в реке, возмутивший губкинцев Соцсети