11 мая 2022

Лыжную трассу в ЯНАО размыло водой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обход Борисом Дубровским места строительства конгресс-холла Таганай 2020 на улице Труда. Челябинск, арматура, лужа, потоп, стройка
Рядом с лыжной трассой образовался целый карьер Фото:

Лыжную трассу «Тропа здоровья», которая расположена в Губкинском (ЯНАО) размыло водой. Из-за таяния снега рядом со спортивным объектом образовался целый карьер, сообщили местные горожане, опубликовав фото в соцсети «ВКонтакте».

«Ужас, как сильно размыло», — отметила Галина Баскакова в комментариях в группе «Губкинский — город мечты». «Не могла подумать, что таким потоком вода идет. Предполагала, что вода уходит в песок», — написала Екатерина Матвеева. «Тропа теперь и для пловцов», — добавил Иван Филимоненков.

На публикацию отреагировала мэрия города заверив, что на участке были проведены мероприятия по отводу воды. «В ближайшее время будет произведена отсыпка разрушенного слоя, покрытие восстановят в летний период», — добавила пресс-служба администрации в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске асфальт смыло водой. Тогда на территории 8 микрорайона на проезжей части обвалился кусок асфальта. Из-за образовавшейся впадины, в яму могла провалиться машина.

Лыжная трасса
Территория возле трассы

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Лыжную трассу «Тропа здоровья», которая расположена в Губкинском (ЯНАО) размыло водой. Из-за таяния снега рядом со спортивным объектом образовался целый карьер, сообщили местные горожане, опубликовав фото в соцсети «ВКонтакте». «Ужас, как сильно размыло», — отметила Галина Баскакова в комментариях в группе «Губкинский — город мечты». «Не могла подумать, что таким потоком вода идет. Предполагала, что вода уходит в песок», — написала Екатерина Матвеева. «Тропа теперь и для пловцов», — добавил Иван Филимоненков. На публикацию отреагировала мэрия города заверив, что на участке были проведены мероприятия по отводу воды. «В ближайшее время будет произведена отсыпка разрушенного слоя, покрытие восстановят в летний период», — добавила пресс-служба администрации в комментариях. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске асфальт смыло водой. Тогда на территории 8 микрорайона на проезжей части обвалился кусок асфальта. Из-за образовавшейся впадины, в яму могла провалиться машина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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