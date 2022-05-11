Рядом с лыжной трассой образовался целый карьер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лыжную трассу «Тропа здоровья», которая расположена в Губкинском (ЯНАО) размыло водой. Из-за таяния снега рядом со спортивным объектом образовался целый карьер, сообщили местные горожане, опубликовав фото в соцсети «ВКонтакте».

«Ужас, как сильно размыло», — отметила Галина Баскакова в комментариях в группе «Губкинский — город мечты». «Не могла подумать, что таким потоком вода идет. Предполагала, что вода уходит в песок», — написала Екатерина Матвеева. «Тропа теперь и для пловцов», — добавил Иван Филимоненков.

На публикацию отреагировала мэрия города заверив, что на участке были проведены мероприятия по отводу воды. «В ближайшее время будет произведена отсыпка разрушенного слоя, покрытие восстановят в летний период», — добавила пресс-служба администрации в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске асфальт смыло водой. Тогда на территории 8 микрорайона на проезжей части обвалился кусок асфальта. Из-за образовавшейся впадины, в яму могла провалиться машина.

Лыжная трасса Соцсети

Территория возле трассы Соцсети