Стас Баданин учился в старших классах один
В селе Трифоново (Свердловская область) прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.
«Среди [выпускников школ Свердловской области] есть один классный парень, одиннадцатиклассник Стас Баданин. Буквально один. Среди выпускников Трифоновской образовательной школы, в Пышминском районе», — написал Иванов в своем telegram-канале.
Он отметил, что его помощница уехала в село Трифоново, чтобы поздравить педагогов, выпустивших Баданина. Все его одноклассники ушли учиться в другие учебные заведения после девятого класса, оставив его одного. Иванов восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании, к которому он шел во время обучения в школе.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событийПодписаться