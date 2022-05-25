В свердловском селе поздравили единственного выпускника. Фото

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Стас Баданин учился в старших классах один Фото:

В селе Трифоново (Свердловская область) прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Среди [выпускников школ Свердловской области] есть один классный парень, одиннадцатиклассник Стас Баданин. Буквально один. Среди выпускников Трифоновской образовательной школы, в Пышминском районе», — написал Иванов в своем telegram-канале.

Он отметил, что его помощница уехала в село Трифоново, чтобы поздравить педагогов, выпустивших Баданина. Все его одноклассники ушли учиться в другие учебные заведения после девятого класса, оставив его одного. Иванов восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании, к которому он шел во время обучения в школе.

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В селе Трифоново (Свердловская область) прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Среди [выпускников школ Свердловской области] есть один классный парень, одиннадцатиклассник Стас Баданин. Буквально один. Среди выпускников Трифоновской образовательной школы, в Пышминском районе», — написал Иванов в своем telegram-канале. Он отметил, что его помощница уехала в село Трифоново, чтобы поздравить педагогов, выпустивших Баданина. Все его одноклассники ушли учиться в другие учебные заведения после девятого класса, оставив его одного. Иванов восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании, к которому он шел во время обучения в школе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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