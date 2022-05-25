Терапевт Хухрев назвал самые распространенные болезни садоводов

25 мая 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Самой распространенной болезнью всех садоводов является гипертонический криз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чаще всего с садовых участков россияне возвращаются с гипертоническими кризами, травмами, пищевыми отравлениями и ожогами. Такой топ-заболеваний в беседе с URA.RU назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «На первом месте в топе болезней садоводов находится гипертония. Потому что люди, выехав на дачу, отбиваются от рук и начинают трудоголить. Попой кверху, головой вниз, и заканчивается это все у нас, как правило, гипертоническими кризами на грядке, а за ними идут нарушения мозгового кровообращения и инсульты. На второе место я бы поставил травмы, полученные от садовых инструментов, а также падения с высоты, когда лезут что-то спилить, и гнойные всякие вещи на пальцах из-за возни в грязи. Третье это, наверное, пищевые отравления. Теплая погода, какие-то салаты жалко выкидывать, а в них плодится какая-нибудь нечисть», — объяснил Алексей Хухрев. К списку терапевт также добавил солнечнее удары и ожоги, полученные от ядовитых растений. «Ожоги всякими ядовитыми веществами, борщевик тот же, это каждый год происходит. Кто-то начнет косить в трусах и потом как черепаха весь ходит пятнистый. Плюс солнечные удары и, конечно же, клещи. Это наше все», — подытожил Хухрев.

Чаще всего с садовых участков россияне возвращаются с гипертоническими кризами, травмами, пищевыми отравлениями и ожогами. Такой топ-заболеваний в беседе с URA.RU назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «На первом месте в топе болезней садоводов находится гипертония. Потому что люди, выехав на дачу, отбиваются от рук и начинают трудоголить. Попой кверху, головой вниз, и заканчивается это все у нас, как правило, гипертоническими кризами на грядке, а за ними идут нарушения мозгового кровообращения и инсульты. На второе место я бы поставил травмы, полученные от садовых инструментов, а также падения с высоты, когда лезут что-то спилить, и гнойные всякие вещи на пальцах из-за возни в грязи. Третье это, наверное, пищевые отравления. Теплая погода, какие-то салаты жалко выкидывать, а в них плодится какая-нибудь нечисть», — объяснил Алексей Хухрев. К списку терапевт также добавил солнечнее удары и ожоги, полученные от ядовитых растений. «Ожоги всякими ядовитыми веществами, борщевик тот же, это каждый год происходит. Кто-то начнет косить в трусах и потом как черепаха весь ходит пятнистый. Плюс солнечные удары и, конечно же, клещи. Это наше все», — подытожил Хухрев.