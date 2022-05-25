Жители пришли в ужас от цвета и запаха воды из крана Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Салехарда и Надыма пожаловались на качество воды из крана. Как рассказали горожане, опубликовав фото и видео в разных пабликах в соцсети «ВКонтакте», вода течет с запахом мазута и минеральной примесью.

«Добрый день! Открыла кран и пришла в ужас, это питьевая вода? Черная, запах мазута и с черными сгустками», — написала анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде». «И как ребенка мыть в такой воде?», — недоумевает Анастасия Киндиева, опубликовавшая видео в группе «Злой и добрый Надымчанин».

На жалобу надымчанки отреагировала пресс-служба АО «Ямалкоммунэнерго» сообщив, что накануне случилась авария. «Обнаружен был порыв на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения. Возможно, временное ухудшение качества холодного водоснабжения», — ответили там. Агентство попыталось выяснить в чем причина плохой воды в Салехарде, но в диспетчерской службе АО «Салехардэнерго» корреспонденту ответили, что никаких жалоб не поступало.

Ранее сообщалось, что школьники в Лабытнанги пожаловались на качество питьевой воды. Тогда дети сообщили, что вода, которая подается через стационарные питьевые фонтанчики, невозможно пить из-за сильного привкуса железа.