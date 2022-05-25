«Новые люди» предложили дать финансовую автономию регионам

Российским регионам необходимо дать большую автономию: пересмотреть структуру платежей из бюджета, чтобы субъекты Федерации распоряжались деньгами на свои нужды. Об этом на «Правительственном часе» в Госдуме заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.
«Необходимо пересмотреть структуру трансфертов из федерального бюджета и часть полномочий регионов вернуть „наверх“, например, страховые взносы за неработающее население. 783 миллиарда рублей регионы смогут направить на свои нужды. Одним из источников могут быть трансферты — за счет перераспределения внутри, объединения субсидий, увеличения их свободной части», — приводит информацию пресс-служба партии.
Авксентьева предложила расширить полномочия Счетной палаты по реализации госпрограмм. Кроме того, по ее словам, нужно продолжать бороться с неконкурентными закупками.
Российским регионам необходимо дать большую автономию: пересмотреть структуру платежей из бюджета, чтобы субъекты Федерации распоряжались деньгами на свои нужды. Об этом на «Правительственном часе» в Госдуме заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. «Необходимо пересмотреть структуру трансфертов из федерального бюджета и часть полномочий регионов вернуть „наверх“, например, страховые взносы за неработающее население. 783 миллиарда рублей регионы смогут направить на свои нужды. Одним из источников могут быть трансферты — за счет перераспределения внутри, объединения субсидий, увеличения их свободной части», — приводит информацию пресс-служба партии. Авксентьева предложила расширить полномочия Счетной палаты по реализации госпрограмм. Кроме того, по ее словам, нужно продолжать бороться с неконкурентными закупками.