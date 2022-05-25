«Новые люди» предложили дать финансовую автономию регионам

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Авксентьева Сардана. Партия Новые люди. Челябинск, портрет, авксентьева сардана
Сардана Авксентьева хочет дать регионам больше свободы в распоряжении деньгами Фото:

Российским регионам необходимо дать большую автономию: пересмотреть структуру платежей из бюджета, чтобы субъекты Федерации распоряжались деньгами на свои нужды. Об этом на «Правительственном часе» в Госдуме заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

«Необходимо пересмотреть структуру трансфертов из федерального бюджета и часть полномочий регионов вернуть „наверх“, например, страховые взносы за неработающее население. 783 миллиарда рублей регионы смогут направить на свои нужды. Одним из источников могут быть трансферты — за счет перераспределения внутри, объединения субсидий, увеличения их свободной части», — приводит информацию пресс-служба партии.

Авксентьева предложила расширить полномочия Счетной палаты по реализации госпрограмм. Кроме того, по ее словам, нужно продолжать бороться с неконкурентными закупками.

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Российским регионам необходимо дать большую автономию: пересмотреть структуру платежей из бюджета, чтобы субъекты Федерации распоряжались деньгами на свои нужды. Об этом на «Правительственном часе» в Госдуме заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. «Необходимо пересмотреть структуру трансфертов из федерального бюджета и часть полномочий регионов вернуть „наверх“, например, страховые взносы за неработающее население. 783 миллиарда рублей регионы смогут направить на свои нужды. Одним из источников могут быть трансферты — за счет перераспределения внутри, объединения субсидий, увеличения их свободной части», — приводит информацию пресс-служба партии. Авксентьева предложила расширить полномочия Счетной палаты по реализации госпрограмм. Кроме того, по ее словам, нужно продолжать бороться с неконкурентными закупками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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