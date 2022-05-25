Челябинский зоозащитник выехал в Мариуполь

Карен Даллакян отвезет в Мариуполь еду для животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян выехал в Мариуполь с грузом питания для животных. Это уже вторая поездка в Донецкую народную республику (ДНР) известного ветеринара. Об этом сообщили в соцсетях.

«Мы сейчас находимся в Ростовском зоопарке, где как раз идет процесс загрузки гуманитарного груза для животных. Здесь очень много сборных кормов как для собак и кошек, так и для диких животных из зоопарков», — говорит Даллакян в видео, которое опубликовано в официальном telegram-канале партии «Зеленая альтернатива».

В апреле зоозащитник уже посещал Мариуполь с гуманитарной миссией. Там для него была поставлена задача по эвакуации зоопарка. Он отмечал, что намерен вернуться в ДНР и привезти питание для животных.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.