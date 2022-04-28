28 апреля 2022

Челябинский зоозащитник хочет вернуться в Мариуполь

© Служба новостей «URA.RU»
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15 конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, даллакян карен
В прошлую командировку Карен Даллакян помогал выжившим животным из мариупольского зоопарка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян хочет вернуться в Мариуполь спасать животных. Об этом 29 апреля URA.RU сообщил сам ветеринарный врач.

«Собираюсь вернуться в Мариуполь. Точную дату выезда пока сказать не смогу. В прошлую командировку я работал в составе волонтерского штаба вместе с командой российских волонтеров со всей страны», — отметил Даллакян.

Ранее Даллакян уезжал в Мариуполь 18 апреля. Его пригласили как известного ветеринарного врача, который должен был провести эвакуацию местного зоопарка. Зверинец находился в нескольких километрах от «Азовстали», где засели боевики нацбатальонов. По обстреливаемой территории Даллакян вместе с волонтерами передвигался в бронежилете и каске.

По словам зоозащитника, большинство обитателей зоопарка не смогли пережить бомбежек. От осколков погибли все обезьяны, шесть верблюдов, страусы и пума. Когда Даллакян приехал в зоопарк Мариуполя, то не увидел трупы животных — они стали едой для хищников и местного голодающего населения. Ветврач рассказал, что сегодня по Мариуполю бродят много брошенных и обездоленных домашних животных, которым требуется помощь.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.

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Челябинский зоозащитник Карен Даллакян хочет вернуться в Мариуполь спасать животных. Об этом 29 апреля URA.RU сообщил сам ветеринарный врач. «Собираюсь вернуться в Мариуполь. Точную дату выезда пока сказать не смогу. В прошлую командировку я работал в составе волонтерского штаба вместе с командой российских волонтеров со всей страны», — отметил Даллакян. Ранее Даллакян уезжал в Мариуполь 18 апреля. Его пригласили как известного ветеринарного врача, который должен был провести эвакуацию местного зоопарка. Зверинец находился в нескольких километрах от «Азовстали», где засели боевики нацбатальонов. По обстреливаемой территории Даллакян вместе с волонтерами передвигался в бронежилете и каске. По словам зоозащитника, большинство обитателей зоопарка не смогли пережить бомбежек. От осколков погибли все обезьяны, шесть верблюдов, страусы и пума. Когда Даллакян приехал в зоопарк Мариуполя, то не увидел трупы животных — они стали едой для хищников и местного голодающего населения. Ветврач рассказал, что сегодня по Мариуполю бродят много брошенных и обездоленных домашних животных, которым требуется помощь. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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