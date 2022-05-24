Губернатор ЯНАО увеличил количество прямых авиарейсов на юг

«Ямал» увеличивает количество рейсов на юг по решению губернатора Артюхова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение увеличить количество рейсов авиакомпании «Ямал» в Сочи и Минеральные Воды в два раза. Сообщение об этом решении опубликовано в социальных сетях.

«По многочисленным просьбам ямальцев, принял решение с 1 июня вдвое увеличить количество прямых рейсов нашей авиакомпании „Ямал“ на юг. Также, по просьбе жителей, вводим перелеты в Минводы из Ноябрьска», — сообщил Артюхов в личном telegram-канале.

Так, в Сочи можно улететь из Салехарда в понедельник, среду, пятницу и воскресенье; из Нового Уренгоя в понедельник, среду, субботу; из Ноябрьска по вторникам и пятницам; а из Надыма по четвергам. В Минеральные Воды авиакомпания «Ямал» осуществляет рейсы из Салехарда по средам и субботам; из Нового Уренгоя по понедельникам, вторникам и четвергам; из Ноябрьска по четвергам.

Ранее URA.RU рассказывало об открытии нового направления авиаперелетов в Минеральные Воды. В мае улететь в Ставропольский край можно из Салехарда и Нового Уренгоя.