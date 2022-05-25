В Челябинске не заметили ухода Siemens с рынка локомотивов

Доля поездов «Ласточка» в парке электропоездов ЮУЖД составляет 6% Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинской области уход немецкого концерна Siemens не оставит жителей без железнодорожного сообщения. Доля поездов «Ласточка» в парке электропоездов ЮУЖД составляет 6%, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«На балансе ЮУЖД находятся три электропоезда „Ласточка“ серии ЭС1П. Они курсируют по маршрутам „Челябинск-Карталы“ и „Челябинск-Магнитогорск“. Эти электропоезда поступили в 2020 году от производителя ООО „Уральские локомотивы“ из Верхней Пышмы в Свердловской области», — проинформировал железнодорожный перевозчик.

Сейчас износ «Ласточек» составляет лишь 2%, и о списании поездов речи не идет. О том, как будут проводиться профилактические ремонты вагонов этой марки, в пресс-службе ЮУЖД не конкретизируют. Там говорят, что техническое обслуживание поездов «Ласточка» продолжат «в рамках российского законодательства под руководством и контролем холдинга «РЖД».

На сегодняшний день ЮУЖД для обеспечения работы маршрутной сети, кроме «Ласточек», использует электропоезда «Демиховского машиностроительного завода» из Москвы, рельсовые автобусы московского АО «Метровагонмаш» и вагоны локомотивной тяги «Тверского вагоностроительного завода».

О своем уходе из России Siemens заявил в мае 2022 года. Наиболее крупные ограничения у многопрофильного концерна коснулись железнодорожного направления. Производство поездов «Ласточка» осуществлялось в рамках совместного проекта с группой «Синара» (Свердловская область) силами компании «Уральские локомотивы».