В Челябинске не заметили ухода Siemens с рынка локомотивов

В Челябинской области уход немецкого концерна Siemens не оставит жителей без железнодорожного сообщения. Доля поездов «Ласточка» в парке электропоездов ЮУЖД составляет 6%, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«На балансе ЮУЖД находятся три электропоезда „Ласточка“ серии ЭС1П. Они курсируют по маршрутам „Челябинск-Карталы“ и „Челябинск-Магнитогорск“. Эти электропоезда поступили в 2020 году от производителя ООО „Уральские локомотивы“ из Верхней Пышмы в Свердловской области», — проинформировал железнодорожный перевозчик.
Сейчас износ «Ласточек» составляет лишь 2%, и о списании поездов речи не идет. О том, как будут проводиться профилактические ремонты вагонов этой марки, в пресс-службе ЮУЖД не конкретизируют. Там говорят, что техническое обслуживание поездов «Ласточка» продолжат «в рамках российского законодательства под руководством и контролем холдинга «РЖД».
На сегодняшний день ЮУЖД для обеспечения работы маршрутной сети, кроме «Ласточек», использует электропоезда «Демиховского машиностроительного завода» из Москвы, рельсовые автобусы московского АО «Метровагонмаш» и вагоны локомотивной тяги «Тверского вагоностроительного завода».
О своем уходе из России Siemens заявил в мае 2022 года. Наиболее крупные ограничения у многопрофильного концерна коснулись железнодорожного направления. Производство поездов «Ласточка» осуществлялось в рамках совместного проекта с группой «Синара» (Свердловская область) силами компании «Уральские локомотивы».
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В Челябинской области уход немецкого концерна Siemens не оставит жителей без железнодорожного сообщения. Доля поездов «Ласточка» в парке электропоездов ЮУЖД составляет 6%, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «На балансе ЮУЖД находятся три электропоезда „Ласточка“ серии ЭС1П. Они курсируют по маршрутам „Челябинск-Карталы“ и „Челябинск-Магнитогорск“. Эти электропоезда поступили в 2020 году от производителя ООО „Уральские локомотивы“ из Верхней Пышмы в Свердловской области», — проинформировал железнодорожный перевозчик. Сейчас износ «Ласточек» составляет лишь 2%, и о списании поездов речи не идет. О том, как будут проводиться профилактические ремонты вагонов этой марки, в пресс-службе ЮУЖД не конкретизируют. Там говорят, что техническое обслуживание поездов «Ласточка» продолжат «в рамках российского законодательства под руководством и контролем холдинга «РЖД». На сегодняшний день ЮУЖД для обеспечения работы маршрутной сети, кроме «Ласточек», использует электропоезда «Демиховского машиностроительного завода» из Москвы, рельсовые автобусы московского АО «Метровагонмаш» и вагоны локомотивной тяги «Тверского вагоностроительного завода». О своем уходе из России Siemens заявил в мае 2022 года. Наиболее крупные ограничения у многопрофильного концерна коснулись железнодорожного направления. Производство поездов «Ласточка» осуществлялось в рамках совместного проекта с группой «Синара» (Свердловская область) силами компании «Уральские локомотивы».