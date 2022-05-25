Ядовитая змея первая нападет на человека лишь в том случае, если он на нее наступит (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

После ликвидации лесных пожаров, названных самыми опасными в России, в Курганской области вновь стали фиксировать появление змей. Об этом пользователи предупреждают друг друга в соцсетях.

«Змея на танковой дороге! Будьте осторожны!» — написано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтатке». Видео разместил Александр Чекушин.

Судя по характерным ярким пятнам вокруг овальной головы, мужчине встретился уж Скриншот: видео Александр Чекушин, VK «Инцидент | Курган»

Ольга Вохминцева, подписчица паблика «Интересный Курган» также опубликовало видео, встретив змею в лесу. «Как у меня на работе!!! Все сгорело, змеи выжили», — шутит под постом Вера Башкатова.

Несмотря на то, что змеи, попавшиеся жителям Курганской области — не ядовитые, в МЧС региона предупреждают о необходимых мерах, которые следует соблюдать при встрече с ними. Специалисты советуют, если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Избегайте резких движений. Не убегайте — существует опасность наступить на другую змею, незамеченную вами. Не пытайтесь ловить змей или играть с ними.

URA.RU писало ранее о пробуждении змей в Курганской области. Пользователи предупреждали друг друга об их появлении также в соцсетях.