После ликвидации лесных пожаров, названных самыми опасными в России, в Курганской области вновь стали фиксировать появление змей. Об этом пользователи предупреждают друг друга в соцсетях.
«Змея на танковой дороге! Будьте осторожны!» — написано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтатке». Видео разместил Александр Чекушин.
Судя по характерным ярким пятнам вокруг овальной головы, мужчине встретился уж
Скриншот: видео Александр Чекушин, VK «Инцидент | Курган»
Ольга Вохминцева, подписчица паблика «Интересный Курган» также опубликовало видео, встретив змею в лесу. «Как у меня на работе!!! Все сгорело, змеи выжили», — шутит под постом Вера Башкатова.
Несмотря на то, что змеи, попавшиеся жителям Курганской области — не ядовитые, в МЧС региона предупреждают о необходимых мерах, которые следует соблюдать при встрече с ними. Специалисты советуют, если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Избегайте резких движений. Не убегайте — существует опасность наступить на другую змею, незамеченную вами. Не пытайтесь ловить змей или играть с ними.
URA.RU писало ранее о пробуждении змей в Курганской области. Пользователи предупреждали друг друга об их появлении также в соцсетях.
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После ликвидации лесных пожаров, названных самыми опасными в России, в Курганской области вновь стали фиксировать появление змей. Об этом пользователи предупреждают друг друга в соцсетях. «Змея на танковой дороге! Будьте осторожны!» — написано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтатке». Видео разместил Александр Чекушин. Ольга Вохминцева, подписчица паблика «Интересный Курган» также опубликовало видео, встретив змею в лесу. «Как у меня на работе!!! Все сгорело, змеи выжили», — шутит под постом Вера Башкатова. Несмотря на то, что змеи, попавшиеся жителям Курганской области — не ядовитые, в МЧС региона предупреждают о необходимых мерах, которые следует соблюдать при встрече с ними. Специалисты советуют, если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Избегайте резких движений. Не убегайте — существует опасность наступить на другую змею, незамеченную вами. Не пытайтесь ловить змей или играть с ними. URA.RU писало ранее о пробуждении змей в Курганской области. Пользователи предупреждали друг друга об их появлении также в соцсетях.