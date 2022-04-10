О проснувшихся змеях курганцы сообщили в соцсетях (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Курганской области начали просыпаться змеи. Жители региона предупреждают об этом друг друга в соцсетях.

«В Кургане уже проснулись первые змеи. Будьте аккуратнее!» — указано в посте, размещенном в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

Подписчик группы «Типичный Курган» сообщил, что заметил змею в селе Колташево Кетовского района, и приложил к посту ее фотографию. В комментариях под постом курганцы написали свои предположения. Одни пользователи считают, что на фотографии гадюка, а другие, что уж.

Сотрудники администрации Кургана на сайте мэрии обращали внимание на то, что змеи никогда не нападают первыми и кусают только в том случае, если на них наступают или касаются рукой. При встрече со змеей местным жителям рекомендовали не делать резких движений и дать ей возможность уползти. Если же змея приняла угрожающую позу, следует отступить назад.

Ранее жительница Кургана на своем дачном участке нашла змеиный рассадник. До этого змей видели жильцы домов в центре города, однако представители власти и управляющей компании не обнаружили пресмыкающихся.

Змею обнаружили в Кетовском районе Фото: группа «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте»