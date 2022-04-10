10 апреля 2022
08 апреля 2022

Курганцы переживают из-за проснувшихся змей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, змея, питон, террариум, рептилии, пресмыкающиеся, акватеррариум
О проснувшихся змеях курганцы сообщили в соцсетях (архивное фото) Фото:

В Курганской области начали просыпаться змеи. Жители региона предупреждают об этом друг друга в соцсетях.

«В Кургане уже проснулись первые змеи. Будьте аккуратнее!» — указано в посте, размещенном в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

Подписчик группы «Типичный Курган» сообщил, что заметил змею в селе Колташево Кетовского района, и приложил к посту ее фотографию. В комментариях под постом курганцы написали свои предположения. Одни пользователи считают, что на фотографии гадюка, а другие, что уж.

Сотрудники администрации Кургана на сайте мэрии обращали внимание на то, что змеи никогда не нападают первыми и кусают только в том случае, если на них наступают или касаются рукой. При встрече со змеей местным жителям рекомендовали не делать резких движений и дать ей возможность уползти. Если же змея приняла угрожающую позу, следует отступить назад.

Ранее жительница Кургана на своем дачном участке нашла змеиный рассадник. До этого змей видели жильцы домов в центре города, однако представители власти и управляющей компании не обнаружили пресмыкающихся.

Змею обнаружили в Кетовском районе
Фото:

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В Курганской области начали просыпаться змеи. Жители региона предупреждают об этом друг друга в соцсетях. «В Кургане уже проснулись первые змеи. Будьте аккуратнее!» — указано в посте, размещенном в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». Подписчик группы «Типичный Курган» сообщил, что заметил змею в селе Колташево Кетовского района, и приложил к посту ее фотографию. В комментариях под постом курганцы написали свои предположения. Одни пользователи считают, что на фотографии гадюка, а другие, что уж. Сотрудники администрации Кургана на сайте мэрии обращали внимание на то, что змеи никогда не нападают первыми и кусают только в том случае, если на них наступают или касаются рукой. При встрече со змеей местным жителям рекомендовали не делать резких движений и дать ей возможность уползти. Если же змея приняла угрожающую позу, следует отступить назад. Ранее жительница Кургана на своем дачном участке нашла змеиный рассадник. До этого змей видели жильцы домов в центре города, однако представители власти и управляющей компании не обнаружили пресмыкающихся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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