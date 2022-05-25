У свердловского транспорта растут экономические проблемы. «На Урале все закручивается под гайку»

26 мая 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

Свердловская область столкнулась с экономическим кризисом в сфере общественного транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественный транспорт в Свердловской области столкнулся с экономическими проблемами. В регионе до 10% автобусов простаивают из-за отсутствия комплектующих для ремонта, также потери доходов фиксируются из-за уменьшения пассажиропотока. Об этом заявила директор регионального Союза автотранспортных предпринимателей Лилия Саранчук на заседании комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. «Стоимость запчастей выросла в два-три раза — масла, шины, другие комплектующие. Все переложено на регионы, регионы денег не имеют, с этой точки зрения это полных крах продуманной государством модели финансирования транспорта общего пользования. Помимо потери доходов в связи с уменьшением пассажиропотока и роста расходов мы еще имеем стабильный захват рынка неконтролируемыми перевозками», — сообщила Саранчук. По словам директора Союза автотранспортных предпринимателей, общественный транспорт должен обеспечивать ценовую доступность для жителей региона, однако население не готово к повышению цен. «У нас на Урале все закручивается под гайку поэтому доходной части нет», — сообщает Саранчук. Кроме этого, из-за роста экономических проблем появляется тенденция к криминализации автотранспортного бизнеса. «Руководители рассказывают, что началось самое худшее чего не было с 90-х годов. Появились схватки, драки водителей на маршрутах. Это криминал», — рассказала Саранчук.

Общественный транспорт в Свердловской области столкнулся с экономическими проблемами. В регионе до 10% автобусов простаивают из-за отсутствия комплектующих для ремонта, также потери доходов фиксируются из-за уменьшения пассажиропотока. Об этом заявила директор регионального Союза автотранспортных предпринимателей Лилия Саранчук на заседании комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. «Стоимость запчастей выросла в два-три раза — масла, шины, другие комплектующие. Все переложено на регионы, регионы денег не имеют, с этой точки зрения это полных крах продуманной государством модели финансирования транспорта общего пользования. Помимо потери доходов в связи с уменьшением пассажиропотока и роста расходов мы еще имеем стабильный захват рынка неконтролируемыми перевозками», — сообщила Саранчук. По словам директора Союза автотранспортных предпринимателей, общественный транспорт должен обеспечивать ценовую доступность для жителей региона, однако население не готово к повышению цен. «У нас на Урале все закручивается под гайку поэтому доходной части нет», — сообщает Саранчук. Кроме этого, из-за роста экономических проблем появляется тенденция к криминализации автотранспортного бизнеса. «Руководители рассказывают, что началось самое худшее чего не было с 90-х годов. Появились схватки, драки водителей на маршрутах. Это криминал», — рассказала Саранчук.