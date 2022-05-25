«Ъ»: группа ГАЗ потеряет партнера в лице Volkswagen

26 мая 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Из-за санкций против РФ ГАЗ не сможет продолжить сборку машин Volkswagen Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции США против группы ГАЗ приведут, прежде всего, к тому, что в компании не будет возможности продолжать сборку машин Volkswagen и Skoda. Также там потеряют доступ к иностранным комплектующим, сообщает «Коммерсант». «Вступление санкций в силу сразу скажется на сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде. В 2017 году, еще до введения санкций, контракт был продлен до 2025 года. Теперь VW будет вынужден его разорвать», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на собеседников в отрасли. Согласно данным, приведенным в газете, Volkswagen еще не объявил об уходе с российского рынка, но собеседники в отрасли отмечают, что держать заводы в простое и содержать штат сотрудников длительное время не под силу. Отмечается, что дальнейшие планы в компании не комментируют, только подчеркивают, что «в связи с общей политической и экономической ситуацией и вытекающими последствиями контрактная сборка моделей на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде была остановлена уже 3 марта 2022 года». Собеседники «Ъ» предположил, что Volkswagen мог бы рассмотреть перенос оборудования на площадку в Калуге, но в сложившейся ситуации принимать такое решение нет смысла. Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто отмечает, что, судя по разработке автоматической коробки передач, ГАЗ готовился к такому развитию событий. По его мнению, основной проблемой является импортозамещение моторов, но в общем эксперт не сомневается в возможностях ГАЗа продолжать производить технику. Ранее сообщалось, что европейские автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за ситуации на Украине. Детали, которые использовались для этих категорий машин импортировались оттуда. Дилеры и аналитики заявили, что на авторынке России будет наблюдаться дефицит. При этом отметили, что марки, которые из-за санкций прекратят поставки в РФ, заменят китайские, корейские и российские бренды. Иностранные компании массово начали покидать российский рынок из-за введения санкций некоторых стран Запада в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции США против группы ГАЗ приведут, прежде всего, к тому, что в компании не будет возможности продолжать сборку машин Volkswagen и Skoda. Также там потеряют доступ к иностранным комплектующим, сообщает «Коммерсант». «Вступление санкций в силу сразу скажется на сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде. В 2017 году, еще до введения санкций, контракт был продлен до 2025 года. Теперь VW будет вынужден его разорвать», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в отрасли. Согласно данным, приведенным в газете, Volkswagen еще не объявил об уходе с российского рынка, но собеседники в отрасли отмечают, что держать заводы в простое и содержать штат сотрудников длительное время не под силу. Отмечается, что дальнейшие планы в компании не комментируют, только подчеркивают, что «в связи с общей политической и экономической ситуацией и вытекающими последствиями контрактная сборка моделей на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде была остановлена уже 3 марта 2022 года». Собеседники «Ъ» предположил, что Volkswagen мог бы рассмотреть перенос оборудования на площадку в Калуге, но в сложившейся ситуации принимать такое решение нет смысла. Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто отмечает, что, судя по разработке автоматической коробки передач, ГАЗ готовился к такому развитию событий. По его мнению, основной проблемой является импортозамещение моторов, но в общем эксперт не сомневается в возможностях ГАЗа продолжать производить технику. Ранее сообщалось, что европейские автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за ситуации на Украине. Детали, которые использовались для этих категорий машин импортировались оттуда. Дилеры и аналитики заявили, что на авторынке России будет наблюдаться дефицит. При этом отметили, что марки, которые из-за санкций прекратят поставки в РФ, заменят китайские, корейские и российские бренды. Иностранные компании массово начали покидать российский рынок из-за введения санкций некоторых стран Запада в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.