В Свердловской области под грузовиком провалился асфальт. «Зыбучий асфальт Асбеста». Фото

26 мая 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

В Асбесте (Свердловская область) грузовик попал в дорожную яму, при попытке выбраться под ним стал проваливаться асфальт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) грузовик попал в дорожную яму, при попытках выбраться асфальт стал проваливаться в других местах. Об этом сообщили очевидцы. «При попытке сдвинуть грузовой автомобиль манипулятором, асфальт начал проваливаться в других местах. Удалось вытащить грузовик из ямы только с помощью трактора», — рассказали очевидцы сообществу «АвтоКлуб АГО» в соцсети «ВКонтакте». Происшествие произошло на улице Ленина 12. Очевидцы считают, что грузовик мог повредить трубопровод, так как при попытке выбраться из дорожной ямы стала выходить вода. Пользователи соцсети стали иронизировать в комментариях над случившимся: «Зыбучий асфальт Асбеста». Ранее URA.RU рассказывало, что легковушка попала в яму, вырытую дорожниками. Также мы сообщали о екатеринбурженке, которая, попав в яму на трамвайных рельсах, остановила движение двух трамваев, которые не могли продолжить движения из-за застрявшего автомобиля. При попытках достать грузовик асфальт стал проваливаться в дургих местах Фото: сообщество «АвтоКлуб АГО» в соцсети «ВКонтакте» Колеса грузовика ушли под асфальт Фото: сообщество «АвтоКлуб АГО» в соцсети «ВКонтакте»

В Асбесте (Свердловская область) грузовик попал в дорожную яму, при попытках выбраться асфальт стал проваливаться в других местах. Об этом сообщили очевидцы. «При попытке сдвинуть грузовой автомобиль манипулятором, асфальт начал проваливаться в других местах. Удалось вытащить грузовик из ямы только с помощью трактора», — рассказали очевидцы сообществу «АвтоКлуб АГО» в соцсети «ВКонтакте». Происшествие произошло на улице Ленина 12. Очевидцы считают, что грузовик мог повредить трубопровод, так как при попытке выбраться из дорожной ямы стала выходить вода. Пользователи соцсети стали иронизировать в комментариях над случившимся: «Зыбучий асфальт Асбеста». Ранее URA.RU рассказывало, что легковушка попала в яму, вырытую дорожниками. Также мы сообщали о екатеринбурженке, которая, попав в яму на трамвайных рельсах, остановила движение двух трамваев, которые не могли продолжить движения из-за застрявшего автомобиля.