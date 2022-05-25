25 мая 2022

В Свердловской области под грузовиком провалился асфальт. «Зыбучий асфальт Асбеста». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура
В Асбесте (Свердловская область) грузовик попал в дорожную яму, при попытке выбраться под ним стал проваливаться асфальт (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) грузовик попал в дорожную яму, при попытках выбраться асфальт стал проваливаться в других местах. Об этом сообщили очевидцы.

«При попытке сдвинуть грузовой автомобиль манипулятором, асфальт начал проваливаться в других местах. Удалось вытащить грузовик из ямы только с помощью трактора», — рассказали очевидцы сообществу «АвтоКлуб АГО» в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие произошло на улице Ленина 12. Очевидцы считают, что грузовик мог повредить трубопровод, так как при попытке выбраться из дорожной ямы стала выходить вода. Пользователи соцсети стали иронизировать в комментариях над случившимся: «Зыбучий асфальт Асбеста».

Ранее URA.RU рассказывало, что легковушка попала в яму, вырытую дорожниками. Также мы сообщали о екатеринбурженке, которая, попав в яму на трамвайных рельсах, остановила движение двух трамваев, которые не могли продолжить движения из-за застрявшего автомобиля.

При попытках достать грузовик асфальт стал проваливаться в дургих местах
Фото:
Колеса грузовика ушли под асфальт
Фото:
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В Асбесте (Свердловская область) грузовик попал в дорожную яму, при попытках выбраться асфальт стал проваливаться в других местах. Об этом сообщили очевидцы. «При попытке сдвинуть грузовой автомобиль манипулятором, асфальт начал проваливаться в других местах. Удалось вытащить грузовик из ямы только с помощью трактора», — рассказали очевидцы сообществу «АвтоКлуб АГО» в соцсети «ВКонтакте». Происшествие произошло на улице Ленина 12. Очевидцы считают, что грузовик мог повредить трубопровод, так как при попытке выбраться из дорожной ямы стала выходить вода. Пользователи соцсети стали иронизировать в комментариях над случившимся: «Зыбучий асфальт Асбеста». Ранее URA.RU рассказывало, что легковушка попала в яму, вырытую дорожниками. Также мы сообщали о екатеринбурженке, которая, попав в яму на трамвайных рельсах, остановила движение двух трамваев, которые не могли продолжить движения из-за застрявшего автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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