В Запорожье заявили, что Украина потеряла выход к Азовскому морю

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Азовское море в скором времени станет внутренним морем России, считает Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевских властей. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».

Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма заявлял, что Азовское море полностью перешло в совместное пользование России и Донецкой народной республики, передает «Аргументы недели». Это случилось после того, как Мариуполь перешел под полный контроль российской армии в ходе специальной операции РФ, о начале которой утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

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Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевских властей. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма заявлял, что Азовское море полностью перешло в совместное пользование России и Донецкой народной республики, передает «Аргументы недели». Это случилось после того, как Мариуполь перешел под полный контроль российской армии в ходе специальной операции РФ, о начале которой утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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