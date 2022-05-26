В Запорожье заявили, что Украина потеряла выход к Азовскому морю

26 мая 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Азовское море в скором времени станет внутренним морем России, считает Рогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевских властей. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма заявлял, что Азовское море полностью перешло в совместное пользование России и Донецкой народной республики, передает «Аргументы недели». Это случилось после того, как Мариуполь перешел под полный контроль российской армии в ходе специальной операции РФ, о начале которой утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевских властей. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма заявлял, что Азовское море полностью перешло в совместное пользование России и Донецкой народной республики, передает «Аргументы недели». Это случилось после того, как Мариуполь перешел под полный контроль российской армии в ходе специальной операции РФ, о начале которой утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.