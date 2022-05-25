В ЯНАО пьяный ревнивец забил насмерть свою сожительницу

Мужчине дали девять лет колонии строго режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тарко-Сале (ЯНАО), находясь в алкогольном опьянении, поссорился с сожительницей и насмерть ее забил. Об этом сообщается на сайте регионального СКР.

«Собранные Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.

По данным силового ведомства, 24 марта в Тарко-Сале пьяный 41-летний мужчина поссорился с сожительницей из-за ревности и несколько раз ударил ее в голову и туловище. Женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде мужчина, недавно освободившимся из мест лишения свободы, распивал алкоголь с девушкой и задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, он поджог квартиру.