С бывшего челябинского военного взыскали свыше 300 тысяч

С уволенного с военной службы экс-лейтенанта запаса взыскали свыше 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного суда. Бывший военный не выполнил условия контракта и должен возместить затраченные на его обучение деньги.
«Военнослужащий ранее проходил обучение в высшем военно-инженерном командном училище, заключил контракт о прохождении военной службы, после окончания учебного заведения проходил службу в воинской части и был досрочно уволен с военной службы. В соответствии с законом граждане, окончившие военные образовательные организации и уволенные с военной службы ранее срока, возмещают средства, затраченные на их подготовку», — сообщили URA.RU в суде.
В военном суде добавили, что прокурор полагал необходимым взыскать с ответчика 327 330 рублей. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь экс-военнослужащему предстоит возвратить Министерству обороны РФ всю сумму.
Ранее бывших челябинских военных обязали выплатить свыше 1 млн рублей за свои преступления. Военнослужащие занимались торговлей оружием, разбоем и уничтожением чужого имущества.
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С уволенного с военной службы экс-лейтенанта запаса взыскали свыше 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного суда. Бывший военный не выполнил условия контракта и должен возместить затраченные на его обучение деньги. «Военнослужащий ранее проходил обучение в высшем военно-инженерном командном училище, заключил контракт о прохождении военной службы, после окончания учебного заведения проходил службу в воинской части и был досрочно уволен с военной службы. В соответствии с законом граждане, окончившие военные образовательные организации и уволенные с военной службы ранее срока, возмещают средства, затраченные на их подготовку», — сообщили URA.RU в суде. В военном суде добавили, что прокурор полагал необходимым взыскать с ответчика 327 330 рублей. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь экс-военнослужащему предстоит возвратить Министерству обороны РФ всю сумму. Ранее бывших челябинских военных обязали выплатить свыше 1 млн рублей за свои преступления. Военнослужащие занимались торговлей оружием, разбоем и уничтожением чужого имущества.