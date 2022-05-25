25 мая 2022

С бывшего челябинского военного взыскали свыше 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, десантник, голубой берет, воруженные силы
Бывший военный обязан вернуть деньги, потраченные на его обучение Фото:

С уволенного с военной службы экс-лейтенанта запаса взыскали свыше 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного суда. Бывший военный не выполнил условия контракта и должен возместить затраченные на его обучение деньги.

«Военнослужащий ранее проходил обучение в высшем военно-инженерном командном училище, заключил контракт о прохождении военной службы, после окончания учебного заведения проходил службу в воинской части и был досрочно уволен с военной службы. В соответствии с законом граждане, окончившие военные образовательные организации и уволенные с военной службы ранее срока, возмещают средства, затраченные на их подготовку», — сообщили URA.RU в суде.

В военном суде добавили, что прокурор полагал необходимым взыскать с ответчика 327 330 рублей. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь экс-военнослужащему предстоит возвратить Министерству обороны РФ всю сумму.

Ранее бывших челябинских военных обязали выплатить свыше 1 млн рублей за свои преступления. Военнослужащие занимались торговлей оружием, разбоем и уничтожением чужого имущества.

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С уволенного с военной службы экс-лейтенанта запаса взыскали свыше 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного суда. Бывший военный не выполнил условия контракта и должен возместить затраченные на его обучение деньги. «Военнослужащий ранее проходил обучение в высшем военно-инженерном командном училище, заключил контракт о прохождении военной службы, после окончания учебного заведения проходил службу в воинской части и был досрочно уволен с военной службы. В соответствии с законом граждане, окончившие военные образовательные организации и уволенные с военной службы ранее срока, возмещают средства, затраченные на их подготовку», — сообщили URA.RU в суде. В военном суде добавили, что прокурор полагал необходимым взыскать с ответчика 327 330 рублей. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь экс-военнослужащему предстоит возвратить Министерству обороны РФ всю сумму. Ранее бывших челябинских военных обязали выплатить свыше 1 млн рублей за свои преступления. Военнослужащие занимались торговлей оружием, разбоем и уничтожением чужого имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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