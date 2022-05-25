С бывшего челябинского военного взыскали свыше 300 тысяч

Бывший военный обязан вернуть деньги, потраченные на его обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С уволенного с военной службы экс-лейтенанта запаса взыскали свыше 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного суда. Бывший военный не выполнил условия контракта и должен возместить затраченные на его обучение деньги.

«Военнослужащий ранее проходил обучение в высшем военно-инженерном командном училище, заключил контракт о прохождении военной службы, после окончания учебного заведения проходил службу в воинской части и был досрочно уволен с военной службы. В соответствии с законом граждане, окончившие военные образовательные организации и уволенные с военной службы ранее срока, возмещают средства, затраченные на их подготовку», — сообщили URA.RU в суде.

В военном суде добавили, что прокурор полагал необходимым взыскать с ответчика 327 330 рублей. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь экс-военнослужащему предстоит возвратить Министерству обороны РФ всю сумму.

Ранее бывших челябинских военных обязали выплатить свыше 1 млн рублей за свои преступления. Военнослужащие занимались торговлей оружием, разбоем и уничтожением чужого имущества.