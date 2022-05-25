В Перми закрывается ресторан итальянской кухни Casa Mia

26 мая 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Собственники пояснили, что ресторан будет переоборудован Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми закрывается один из старейших ресторанов, где была представлена итальянская кухня — Casa Mia. Заведение, расположенное по адресу ул Сибирская, 8, прекратит работу. «Последний день работы ресторана — 29 мая. Один из собственников заведения пояснил, что приостановка деятельности — временная. После переоборудования пространства, ресторан может возобновить работу», — пишет Business Class. Первые рестораны Casa Mia открылись в Перми в 2002 году. Сейчас в краевой столице работают пять ресторанов под этим брендом.

В Перми закрывается один из старейших ресторанов, где была представлена итальянская кухня — Casa Mia. Заведение, расположенное по адресу ул Сибирская, 8, прекратит работу. «Последний день работы ресторана — 29 мая. Один из собственников заведения пояснил, что приостановка деятельности — временная. После переоборудования пространства, ресторан может возобновить работу», — пишет Business Class. Первые рестораны Casa Mia открылись в Перми в 2002 году. Сейчас в краевой столице работают пять ресторанов под этим брендом.