25 мая 2022

В Перми закрывается ресторан итальянской кухни Casa Mia

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За несколько недель до открытия пиццерии Евгения Кексина
Собственники пояснили, что ресторан будет переоборудован Фото:

В Перми закрывается один из старейших ресторанов, где была представлена итальянская кухня — Casa Mia. Заведение, расположенное по адресу ул Сибирская, 8, прекратит работу.

«Последний день работы ресторана — 29 мая. Один из собственников заведения пояснил, что приостановка деятельности — временная. После переоборудования пространства, ресторан может возобновить работу», — пишет Business Class.

Первые рестораны Casa Mia открылись в Перми в 2002 году. Сейчас в краевой столице работают пять ресторанов под этим брендом.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В Перми закрывается один из старейших ресторанов, где была представлена итальянская кухня — Casa Mia. Заведение, расположенное по адресу ул Сибирская, 8, прекратит работу. «Последний день работы ресторана — 29 мая. Один из собственников заведения пояснил, что приостановка деятельности — временная. После переоборудования пространства, ресторан может возобновить работу», — пишет Business Class. Первые рестораны Casa Mia открылись в Перми в 2002 году. Сейчас в краевой столице работают пять ресторанов под этим брендом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...