В Перми закрывается ресторан итальянской кухни Casa Mia

Собственники пояснили, что ресторан будет переоборудован
В Перми закрывается один из старейших ресторанов, где была представлена итальянская кухня — Casa Mia. Заведение, расположенное по адресу ул Сибирская, 8, прекратит работу.
«Последний день работы ресторана — 29 мая. Один из собственников заведения пояснил, что приостановка деятельности — временная. После переоборудования пространства, ресторан может возобновить работу», — пишет Business Class.
Первые рестораны Casa Mia открылись в Перми в 2002 году. Сейчас в краевой столице работают пять ресторанов под этим брендом.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событийПодписаться