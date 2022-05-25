Махонин под аплодисменты поручил отменить масочный режим

26 мая 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин дал поручение отменить масочный режим Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил своей администрации подготовить указ об отмене масочного режима на территории региона. Об этом заявил, выступая с отчетом перед депутатами законодательного собрания Прикамья, которые аплодировали предложению. «В регионе действуют ограничит меры, в частности, масочный режим. В моем понимании, и мы говорили об этом со специалистами, настал период, что надо масочный режим отменять и посещать общественные места без масок, снижая и ликвидируя все риски. Прошу администрацию в ближайшее время подготовить указ об отмене масочного режима», — сказал Махонин. После этой фразы в зале раздались аплодисменты. Трансляция ведется на сайте краевого парламента. 25 мая о том, что назрела необходимость снятия коронавирусных ограничений Махонин говорил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что за последние месяцы заболеваемость COVID-19 в регионе значительно снизилась — 80—90 человек за сутки. Обязательное ношение защитных масок было введено в Пермском крае в конце октября 2020 года. Использовать их граждан обязали в общественных местах, транспорте, на парковках, в лифтах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил своей администрации подготовить указ об отмене масочного режима на территории региона. Об этом заявил, выступая с отчетом перед депутатами законодательного собрания Прикамья, которые аплодировали предложению. «В регионе действуют ограничит меры, в частности, масочный режим. В моем понимании, и мы говорили об этом со специалистами, настал период, что надо масочный режим отменять и посещать общественные места без масок, снижая и ликвидируя все риски. Прошу администрацию в ближайшее время подготовить указ об отмене масочного режима», — сказал Махонин. После этой фразы в зале раздались аплодисменты. Трансляция ведется на сайте краевого парламента. 25 мая о том, что назрела необходимость снятия коронавирусных ограничений Махонин говорил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что за последние месяцы заболеваемость COVID-19 в регионе значительно снизилась — 80—90 человек за сутки. Обязательное ношение защитных масок было введено в Пермском крае в конце октября 2020 года. Использовать их граждан обязали в общественных местах, транспорте, на парковках, в лифтах.