Губернатор Махонин заявил о необходимости отмены масочного режима

25 мая 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Обязательное ношение масок в общественных местах будет отменено в ближайшее время, заверил губернатор Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Пермском крае назрела необходимость снятия коронавирусных ограничений. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира, который транслируется на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что за последние месяцы заболеваемость COVID-19 в регионе значительно снизилась «Мы следим за статистикой. Суточная статистика говорит о том, что заболеваемость [коронавирусом] — в коридоре 80—90 человек за сутки. Сейчас в больницах у нас находится менее 400 человек. Мы понимаем, что коронавирусная инфекция хоть и отступила, но никуда не делась. Но мы сейчас задумываемся о том, чтобы отменить оставшиеся ограничительные меры, такие, как масочный режим. Мы со специалистами это обсуждаем, и примем в ближайшие дни то или иное решение», — сказал Махонин. По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на 25 мая в регионе выявлено 82 случая заболевания коронавирусом. По числу вновь регистрируемых случаев заболеваемости Прикамье занимает 10-е место среди субъектов РФ и четвертое место в Приволжском федеральном округе. Обязательное ношение защитных масок было введено в Пермском крае в конце октября 2020 года. Использовать их граждан обязали в общественных местах, транспорте, на парковках, в лифтах.

В Пермском крае назрела необходимость снятия коронавирусных ограничений. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира, который транслируется на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что за последние месяцы заболеваемость COVID-19 в регионе значительно снизилась «Мы следим за статистикой. Суточная статистика говорит о том, что заболеваемость [коронавирусом] — в коридоре 80—90 человек за сутки. Сейчас в больницах у нас находится менее 400 человек. Мы понимаем, что коронавирусная инфекция хоть и отступила, но никуда не делась. Но мы сейчас задумываемся о том, чтобы отменить оставшиеся ограничительные меры, такие, как масочный режим. Мы со специалистами это обсуждаем, и примем в ближайшие дни то или иное решение», — сказал Махонин. По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на 25 мая в регионе выявлено 82 случая заболевания коронавирусом. По числу вновь регистрируемых случаев заболеваемости Прикамье занимает 10-е место среди субъектов РФ и четвертое место в Приволжском федеральном округе. Обязательное ношение защитных масок было введено в Пермском крае в конце октября 2020 года. Использовать их граждан обязали в общественных местах, транспорте, на парковках, в лифтах.