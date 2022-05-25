Вандалы сломали почти все новые остановки в Кургане

26 мая 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

На ремонт сломанных остановок придется потратить около 400 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане вандалы ломают почти каждую новую остановку. Об этом 26 мая сообщил заместитель главы Кургана Павел Каргаполов. «От рук вандалов пострадал практически каждый новый остановочный павильон, а некоторые не по разу. <…> Мы все хотим жить в красивом современном городе, но если постоянно ломать, позитивных изменений не будет видно», — рассказал Каргаполов в трансляции пресс-конференции, опубликованной в аккаунтах областного правительства в соцсетях. По данным мэрии, на момент пресс-конференции в Кургане были сломаны 23 остановочных комплекса. Виновников привлекают к административной или уголовной ответственности. Стоимость восстановления этих комплексов, по словам Каргаполова, оценивается примерно в 400 тыс. рублей. Эти деньги будут взыскивать с тех, кто испортил остановки. Первый заместитель мэра отметил, что также вандалы в Кургане ломают подсветку, гирлянды и качели в парках. «Невозможно все сделать в металле. Необходимо создавать какие-то красивые вещи. Некоторые, действительно, хрупкие», — добавил Каргаполов. Ранее жители другого города в центре Кургана повредили остановку и автомобиль. Одного из них арестовали. Им грозит до трех лет лишения свободы. На проблему вандализма в Кургане обращал внимание и губернатор Вадим Шумков.

В Кургане вандалы ломают почти каждую новую остановку. Об этом 26 мая сообщил заместитель главы Кургана Павел Каргаполов. «От рук вандалов пострадал практически каждый новый остановочный павильон, а некоторые не по разу. <…> Мы все хотим жить в красивом современном городе, но если постоянно ломать, позитивных изменений не будет видно», — рассказал Каргаполов в трансляции пресс-конференции, опубликованной в аккаунтах областного правительства в соцсетях. По данным мэрии, на момент пресс-конференции в Кургане были сломаны 23 остановочных комплекса. Виновников привлекают к административной или уголовной ответственности. Стоимость восстановления этих комплексов, по словам Каргаполова, оценивается примерно в 400 тыс. рублей. Эти деньги будут взыскивать с тех, кто испортил остановки. Первый заместитель мэра отметил, что также вандалы в Кургане ломают подсветку, гирлянды и качели в парках. «Невозможно все сделать в металле. Необходимо создавать какие-то красивые вещи. Некоторые, действительно, хрупкие», — добавил Каргаполов. Ранее жители другого города в центре Кургана повредили остановку и автомобиль. Одного из них арестовали. Им грозит до трех лет лишения свободы. На проблему вандализма в Кургане обращал внимание и губернатор Вадим Шумков.