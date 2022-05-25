В Перми нашли пропавшего пенсионера, потерявшего память

26 мая 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Полицейские встретили пропавшего пенсионера рядом с железнодорожными путями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники транспортной полиции в Перми помогли пенсионеру вернуться к родственникам. Пожилой пермяк, страдающий потерей памяти, вышел из дома и не вернулся. Несколько дней его искали родные. В ходе несения службы на перегоне станций Пермь-I — Пермь-II полицейские увидели мужчину, который ходил в опасной близости от ж/д путей. Им оказался пропавший пермяк. «У мужчины была невнятная речь, он не мог вспомнить, где проживает и что делал у железной дороги. Транспортные полицейские установили личность пожилого человека — им оказался житель Перми, 1936 года рождения. Мужчина вечером 19 мая ушел из дома в неизвестном направлении. С этого момента его разыскивали родственники», — говорится на сайте Управления на транспорте МВД РФ по УрФО. Сотрудники транспортной полиции связались с родственниками мужчины. После этого он был доставлен домой.

Сотрудники транспортной полиции в Перми помогли пенсионеру вернуться к родственникам. Пожилой пермяк, страдающий потерей памяти, вышел из дома и не вернулся. Несколько дней его искали родные. В ходе несения службы на перегоне станций Пермь-I — Пермь-II полицейские увидели мужчину, который ходил в опасной близости от ж/д путей. Им оказался пропавший пермяк. «У мужчины была невнятная речь, он не мог вспомнить, где проживает и что делал у железной дороги. Транспортные полицейские установили личность пожилого человека — им оказался житель Перми, 1936 года рождения. Мужчина вечером 19 мая ушел из дома в неизвестном направлении. С этого момента его разыскивали родственники», — говорится на сайте Управления на транспорте МВД РФ по УрФО. Сотрудники транспортной полиции связались с родственниками мужчины. После этого он был доставлен домой.