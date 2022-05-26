В МИД РФ усмехнулись над злостью Зеленского о разделе Украины

26 мая 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Мария Захарова иронично ответила на высказывание главы Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Министерстве иностранных дел посмеялись над злостью украинского президента Владимира Зеленского, которую он проявил после предложения главы Госдепартамента США Генри Киссинджера пойти на уступки и разделить Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Зеленского, сравнив его со скалящимся «монстриком». «Монстрик начал скалиться на создателей», — написала Захарова. Об этом она сообщили в своем telegram-канале, прикрепив цитату Зеленского. Ранее глава Госдепартамента США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину с целю возобновления мирных переговоров. При этом политик отметил, что сделать это нужно даже если Киеву придется пойти на уступки. Тогда глава Украины Владимир Зеленский резко высказался в ответ и заявил, что политик будто выступает не в Давосе, а в Мюнхене 1938 года.

В Министерстве иностранных дел посмеялись над злостью украинского президента Владимира Зеленского, которую он проявил после предложения главы Госдепартамента США Генри Киссинджера пойти на уступки и разделить Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Зеленского, сравнив его со скалящимся «монстриком». «Монстрик начал скалиться на создателей», — написала Захарова. Об этом она сообщили в своем telegram-канале, прикрепив цитату Зеленского. Ранее глава Госдепартамента США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину с целю возобновления мирных переговоров. При этом политик отметил, что сделать это нужно даже если Киеву придется пойти на уступки. Тогда глава Украины Владимир Зеленский резко высказался в ответ и заявил, что политик будто выступает не в Давосе, а в Мюнхене 1938 года.