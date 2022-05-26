В МИД РФ усмехнулись над злостью Зеленского о разделе Украины

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова иронично ответила на высказывание главы Украины Фото:

В Министерстве иностранных дел посмеялись над злостью украинского президента Владимира Зеленского, которую он проявил после предложения главы Госдепартамента США Генри Киссинджера пойти на уступки и разделить Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Зеленского, сравнив его со скалящимся «монстриком».

«Монстрик начал скалиться на создателей», — написала Захарова. Об этом она сообщили в своем telegram-канале, прикрепив цитату Зеленского.

Ранее глава Госдепартамента США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину с целю возобновления мирных переговоров. При этом политик отметил, что сделать это нужно даже если Киеву придется пойти на уступки. Тогда глава Украины Владимир Зеленский резко высказался в ответ и заявил, что политик будто выступает не в Давосе, а в Мюнхене 1938 года.

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В Министерстве иностранных дел посмеялись над злостью украинского президента Владимира Зеленского, которую он проявил после предложения главы Госдепартамента США Генри Киссинджера пойти на уступки и разделить Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Зеленского, сравнив его со скалящимся «монстриком». «Монстрик начал скалиться на создателей», — написала Захарова. Об этом она сообщили в своем telegram-канале, прикрепив цитату Зеленского. Ранее глава Госдепартамента США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину с целю возобновления мирных переговоров. При этом политик отметил, что сделать это нужно даже если Киеву придется пойти на уступки. Тогда глава Украины Владимир Зеленский резко высказался в ответ и заявил, что политик будто выступает не в Давосе, а в Мюнхене 1938 года.
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