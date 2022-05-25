Зеленский взбесился из-за предложения по разделу Украины

26 мая 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Генри Киссинджер вынырнул из прошлого Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Такое впечатление, что у Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, он выныривает из прошлого и заявляет, что России необходимо отдать кусок Украины, чтобы якобы не было отчуждения РФ от Европы. Так президент Украины раскритиковал бывшего госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера. «Из глубокого прошлого выныривает <…> и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина [Генри] Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», — сказал Зеленский на видеозаписи в своем telegram-канале. Ранее Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. По мнению политика, Запад должен прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В Киеве не выдвигают предварительных условий для возобновления переговоров с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Такое впечатление, что у Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, он выныривает из прошлого и заявляет, что России необходимо отдать кусок Украины, чтобы якобы не было отчуждения РФ от Европы. Так президент Украины раскритиковал бывшего госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера. «Из глубокого прошлого выныривает <…> и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина [Генри] Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», — сказал Зеленский на видеозаписи в своем telegram-канале. Ранее Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. По мнению политика, Запад должен прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В Киеве не выдвигают предварительных условий для возобновления переговоров с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.