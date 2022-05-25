Пермская фабрика запустила производство одежды для сноубордистов

Чусовская швейная фабрика «Перспектива» (Пермский край) наладила производство костюмов для туристов и спортсменов. В том числе компания создает одежду для зимних экстремальных видов спорта.
«Сейчас мы сконцентрировались на спортивной линейке. Куртки, комбинезоны, штаны и другая одежда для профессиональных спортсменов. Продукция пользуется большим спросом, и в целом производственный план нашей фабрики расписан на год вперед», — рассказала URA.RU директор предприятия Ольга Старкова.
Крупный заказ на 12 тысяч костюмов для зимнего туризма и спорта уже поступил из Санкт-Петербурга. Продавать одежду пермского производства будет интернет-магазин Coolzone.
ООО «ЧШР «Перспектива» входит в холдинг «ЦТК-групп». Он объединяет две пермские швейные фабрики в Чусовом и Кизеле, а также столичное предприятие «Витекс» по индивидуальному пошиву форменной одежды. Учредитель холдинга — московский предприниматель Дмитрий Царев.
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Чусовская швейная фабрика «Перспектива» (Пермский край) наладила производство костюмов для туристов и спортсменов. В том числе компания создает одежду для зимних экстремальных видов спорта. «Сейчас мы сконцентрировались на спортивной линейке. Куртки, комбинезоны, штаны и другая одежда для профессиональных спортсменов. Продукция пользуется большим спросом, и в целом производственный план нашей фабрики расписан на год вперед», — рассказала URA.RU директор предприятия Ольга Старкова. Крупный заказ на 12 тысяч костюмов для зимнего туризма и спорта уже поступил из Санкт-Петербурга. Продавать одежду пермского производства будет интернет-магазин Coolzone. ООО «ЧШР «Перспектива» входит в холдинг «ЦТК-групп». Он объединяет две пермские швейные фабрики в Чусовом и Кизеле, а также столичное предприятие «Витекс» по индивидуальному пошиву форменной одежды. Учредитель холдинга — московский предприниматель Дмитрий Царев.