Пермская фабрика запустила производство одежды для сноубордистов

26 мая 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Фабрика выпускает одежду для зимних экстремальных видов спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чусовская швейная фабрика «Перспектива» (Пермский край) наладила производство костюмов для туристов и спортсменов. В том числе компания создает одежду для зимних экстремальных видов спорта. «Сейчас мы сконцентрировались на спортивной линейке. Куртки, комбинезоны, штаны и другая одежда для профессиональных спортсменов. Продукция пользуется большим спросом, и в целом производственный план нашей фабрики расписан на год вперед», — рассказала URA.RU директор предприятия Ольга Старкова. Крупный заказ на 12 тысяч костюмов для зимнего туризма и спорта уже поступил из Санкт-Петербурга. Продавать одежду пермского производства будет интернет-магазин Coolzone. ООО «ЧШР «Перспектива» входит в холдинг «ЦТК-групп». Он объединяет две пермские швейные фабрики в Чусовом и Кизеле, а также столичное предприятие «Витекс» по индивидуальному пошиву форменной одежды. Учредитель холдинга — московский предприниматель Дмитрий Царев.

Чусовская швейная фабрика «Перспектива» (Пермский край) наладила производство костюмов для туристов и спортсменов. В том числе компания создает одежду для зимних экстремальных видов спорта. «Сейчас мы сконцентрировались на спортивной линейке. Куртки, комбинезоны, штаны и другая одежда для профессиональных спортсменов. Продукция пользуется большим спросом, и в целом производственный план нашей фабрики расписан на год вперед», — рассказала URA.RU директор предприятия Ольга Старкова. Крупный заказ на 12 тысяч костюмов для зимнего туризма и спорта уже поступил из Санкт-Петербурга. Продавать одежду пермского производства будет интернет-магазин Coolzone. ООО «ЧШР «Перспектива» входит в холдинг «ЦТК-групп». Он объединяет две пермские швейные фабрики в Чусовом и Кизеле, а также столичное предприятие «Витекс» по индивидуальному пошиву форменной одежды. Учредитель холдинга — московский предприниматель Дмитрий Царев.